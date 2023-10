Jugendliche debattieren in Ybbs für die Zukunft

Wäre die Verbannung der Autos aus den Stadtzentren eine Chance zur Stadtbelebung oder würde es das Gegenteil bewirken? Wer darf mit dem Auto in die Stadt hinein, wer nicht? Alles spannende Fragen. Die Veranstaltung am 19. Oktober beginnt um 18 Uhr in der Ybbser Stadthalle.

Nach einem Impulsreferat von Verkehrsplaner Gunther Stocker über die Verkehrssituation in Ybbs im Speziellen und über die allgemeine Verkehrsproblematik in ähnlichen Städten werden die Jugendlichen nach intensiver Vorbereitung und nach internationalen Regeln das PRO und CONTRA des Themas debattieren. Dazu sind Vertreter der kommunalen Politik aus Ybbs, Amstetten und Melk, sowie Landes-, Bundes- und EU-Politikerinnen und Politiker aller politischen Parteien geladen. Eine Jury wird jene Gruppe zum Sieger küren, die ihre PRO- oder CONTRA-Argumente am besten präsentieren konnte. Nach der Pause stellen sich dann die politisch Verantwortlichen dem Publikum zur offenen Diskussion.

Schon am Vormittag beginnt der „Tag der Debatte“, wenn ebenfalls in der Ybbser Stadthalle vor den Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Ybbs Debatten-Wettkämpfe zu verschiedenen Themen stattfinden, mit dem Ziel, einen Debattierklub an der Schule zu installieren. Der Moderater dieser Veranstaltung wird Martin Thür sein.

Die beiden Veranstaltungen finden im Rahmen des EU-Projekts „Jugend debattiert im most4tel“ unter der Leitung von Wolfgang Wagner und Hans Müller statt. Anfang September konnten die Jugendlichen sich in einem einwöchigen Debattier-Workshop das nötige Knowhow aneignen.