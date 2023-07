Seit über 15 Jahren herrscht in der ersten Ferienwoche regelmäßig Hochbetrieb am Ybbser Tennisplatz. Greg Eastman und seine achtköpfige Trainer-Crew sorgen dabei beim Kinder-Tenniscamp am Vor- und Nachmittag sowie beim Erwachsenencamp am Abend dafür, dass künftige Tenniscrack heranwachsen bzw. ihr Spiel verfeinern. Heuer nahmen 46 Erwachsene und 38 Kinder am Tenniscamp teil.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Erwachsenencamps in Ybbs. Foto: Eastman