Aufgrund des Wetters wurde der Tag der Blasmusik mit der Spatenstichfeier des Musikvereines Mauer in einer örtlichen Halle gefeiert. Der Zu- und Umbau des Hauses der Musik schreitet voran und sehr viele Freiwillige helfen mit.

„Die Musiker haben für das Projekt gebrannt und uns überzeugt, wie wichtig es für unsere Gemeinde ist“, erläutert Bürgermeister Franz Penz (ÖVP). „Schließlich braucht die Ausbildung der Musikanten nicht nur gute Lehrer, sondern auch die Räumlichkeiten, in denen man proben, sich mit den Kollegen treffen und Erfahrungen austauschen kann.“

Der Bau des Gebäudes soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. „Ich möchte mich bei allen Musikern, deren Angehörigen sowie den vielen freiwilligen Helfern für die große Unterstützung beim Fest und bei den Arbeiten für unser Haus der Musik bedanken“, betont Hannes Krompaß, Kapellmeister der Musikkapelle Mauer.

Für die 60 Musiker sowie die 25 Jungmusiker kommt der Zubau nicht zu früh, denn der Platz im Gebäude und dem Probensaal ist schon zu knapp geworden. Die nächste Ausrückung der Musikkapelle findet am Sonntag, 8. August, 11 Uhr statt, ein Frühschoppen am Rathausplatz in Melk.