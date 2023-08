Emmersdorfer Klärwart: Per Scheibtruhe in die Pension befördert

Nach 31 Dienstjahren ist nun Schluss: Günter Sautner war als Wassermeister und Klärwart eine Institution in Emmersdorf. Nun verabschiedet er sich in Pension – Sautner wurde traditionsgemäß mit der Scheibtruhe aus dem Bauhof befördert. „Günter kennt jede Wasserleitung und jeden Kanaldeckel in der Gemeinde. Wir möchten uns für seine Tätigkeit ganz herzlich bedanken und wünschen ihm alles Gute im Ruhestand“, meint BNE-Bürgermeister Richard Hochratner.