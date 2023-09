Persenbeug-Gottsdorf: Eine Kündigung wirft Fragen auf

Persenbeug-GottsdorfEiner Gemeindebediensteten hat's gereicht. Sie war mit der, sagen wir, speziellen Urlaubsregelung nicht einverstanden und reichte die Kündigung ein. Die Bürgerliste Persenbeug-Gottsdorf wurde auf den Fall aufmerksam und brachte ihn in Form eines Dringlichkeitsantrags im Gemeinderat ein. Wenn diese Woche also der Finanz-Ausschuss tagt, wird ein Thema mit gehörig Zündstoff in Angriff genommen.

Die Causa macht in Persenbeug-Gottsdorf mittlerweile die Runde. Die NÖN-Redaktion erreichte dazu etwa auch ein anonymes Schreiben, das die Vorgangsweise der Gemeinde als Skandal bezeichnet. Aber worum geht's genau? Um Licht ins Dunkel zu bringen, kontaktierte die NÖN-Redaktion die ehemalige Gemeindebedienstete.

Sie habe grundsätzlich einen Vertrag für 15 Wochenstunden unterschrieben. Der Haken an der Sache: Aufgrund der Öffnungszeiten kam sie jede Woche nur auf 13,75 Stunden. Die entstandenen Minusstunden wurden – so der „Lösungsansatz“ der Gemeinde – durch den Einsatz von Urlaubstagen ausgeglichen. „Jede zweite Woche wurden mir so 2,40 Stunden als Urlaub abgezogen. Aufs Jahr gerechnet sind das 54 Stunden“, schildert sie.

Unterschiedliche Sichtweisen

Um eine Lösung zu finden, habe sie mehrmals und über mehrere Monate das Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Amtsleiter gesucht und Vorschläge – etwa die Änderung der Öffnungszeiten oder die Vertragsanpassung an diese – vorgebracht. Da sich aber nichts änderte, entschied sie sich schließlich zu kündigen.

SPÖ-Bürgermeister Gerhard Leeb hält auf NÖN-Anfrage dagegen. „Die Aufteilung der wöchentlichen Arbeitszeit wird – bei allen Personalaufnahmen – im Vorfeld mit den Bewerberinnen und Bewerbern besprochen“, erklärt Leeb. So sei das auch bei dem vorliegenden Fall gewesen, die Betroffene hätte die Regelung „akzeptiert“. Fragt man aber die Gemeindebedienstete, war die Urlaubsregelung „erst nach der Vertragsunterzeichnung“ Thema – und da habe man sie „nur darüber in Kenntnis gesetzt, nichts erklärt oder sie gefragt“.

Zudem verweist der Ortschef auf eine im August 2021 installierte Vertretung, die das erste Halbjahr 20 Tage vertreten hat – nach Ansicht der Gemeinde eine zulässige Regelung. „Um die vollen Stunden ohne Urlaubsabzug umsetzen zu können, bräuchten wir eine dritte Person für diese Funktion“, erläutert Leeb. Die 20 Tage hatte die besagte „Springerin“ aber , um zwei Personen zu vertreten, deshalb kam es nicht zur gewünschten Entlastung, argumentiert indes die ehemalige Gemeindebedienstete. Ihre Kündigung wirft also viele Fragen auf. Allen voran: War da alles rechtens?

Causa sei Anlassfall, sich sämtliche Verträge anzusehen

Dass der Ausschuss sich nun dem Thema widmet, begrüßt jedenfalls Bürgerlisten-Obfrau Christa Kranzl. „Man möge sich vorstellen, ein Privatunternehmen würde so vorgehen – das ist ein No-Go“, meint sie. Die Causa sei ein Anlassfall, sich sämtliche Verträge der Gemeinde genauer anzusehen.

Die Rechtsvertretung von Gemeindebediensteten bildet die Younion, eine Gewerkschaft, die mehr als 145.000 Mitgliedern in ganz Österreich vertritt. Wilhelm Reiter aus Ybbs ist Referent für Niederösterreich. Zur konkreten Causa könne er sich nicht äußern, grundsätzlich helfe die Younion aber genau in solchen Fällen weiter. Nachgefragt bei der Arbeiterkammer verweist Peter Reiter darauf, dass ihm solche Regelungen nicht geläufig sind: „Man müsste sich das genau ansehen, aber grundsätzlich widerspricht das dem Urlaubsgedanken.“