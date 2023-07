St. Leonhard: Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden trägt Früchte

Bei einem der jüngsten Treffen: Amtsleiter in Ruprechtshofen Martin Leeb, Ing. Leopold Gruber-Doberer, Vizebürgermeisterin St. Leonhard am Forst Maria Gruber, Bürgermeister Hans-Jürgen Resel, Amtsleiter in St. Leonhard am Forst Franz Prankl und Vizebürgermeister in Ruprechtshofen Johannes Scherndl (v. l.).

Foto: Gemeinde