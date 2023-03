Grüne: Nachwuchsproblem im Dunkelsteinerwald

Groß war der Jubel im Jänner 2020, als die Grünen im Dunkelsteinerwald erstmals zwei Mandate erreichten. Neben Langzeit-Mandatar Franz Hahn schaffte auch Yvona Asbäck den Sprung in den Gemeinderat. Drei Jahre später ist ein Mandat seit einem halben Jahr unbesetzt. Asbäck trat im Herbst zurück. Nachfolger gäbe es zwar, allerdings nur aus den Reihen der Familie Hahn. „Ich wollte keinen ‚Familien-Gemeinderat‘ und jemanden anderen gibt es leider nicht“, zeigt sich Hahn zerknirscht.

Asbäcks Rückzug erfolgte aus beruflichen Gründen. Sie wurde im Herbst Koordinatorin für die Biodiversität Österreich und sie sitzt auch im Biodiversitätsrat an der Uni Krems. Mit etwas Abstand trauert Asbäck der Zeit als Gemeinderätin aber auch nicht nach. „Man kann im Gemeinderat mit nur zwei Sitzen so gut wie gar nichts bewegen. Ich habe es mir 2,5 Jahre angeschaut und festgestellt, dass es ohne weitere Mitstreiter eine sehr zähe Arbeit ist“, betont Asbäck – auch weil aufgrund des Wahlergebnisses der Gemeindevorstand unter ÖVP und SPÖ aufgeteilt ist. „Die Liste Franz und die Grünen haben leider nichts auszurichten. Da investiere ich meine Kraft lieber in die Biodiversität“, meint Asbäck.

Dass die Mitwirkungsbereitschaft manches mal sehr schnell schwindet, lässt sich nicht vermeiden.“ Heidi Niederer

Für die Dunkelsteinerwalder Grünen ist der Rückzug aber doppelt bitter. Asbäck wäre die logische Nachfolgerin von Hahn gewesen, der sich eigentlich mit der nächsten Gemeinderatswahl zurückziehen wollte. Hahn gibt sich aber kämpferisch und will, sofern sich niemand findet, weitermachen: „Es wäre schade aufzugeben. Aber ja, der Andrang ist derzeit überschaubar. Ob sich wer findet, kann ich nicht einschätzen.“

Asbäck ist zwar nicht mehr im Gemeinderat, aber weiterhin Mitglied der Grünen. Ganz zufrieden ist sie aber aktuell auch nicht mit der Bezirkspartei. „Die Coronadebatte hat mit sich gebracht, dass es die Gruppe sehr zerlegt hat und einige Austritte erfolgen. Die Bezirksgruppe hat es leider nicht geschafft, alle in einem Boot zu halten. Das ist sehr schade“, spricht Asbäck etwa den Absprung der Emmersdorfer Grünen an. Sie wünscht sich, dass die Grünen auch parteiintern einen kritischen Diskurs führen, wo niemand ausgeschlossen wird.

Den Aussagen von Asbäck widerspricht Bezirksvorsitzende Heidi Niederer entschieden: „Bei uns wird niemand von der politischen Arbeit oder von der Beteiligungsmöglickeit im Bezirk ausgeschlossen. Die Grünen Emmersdorf haben sich für einen eigenen Weg entschieden. Das bedauere ich, nehme ich aber auch zur Kenntnis.“ Veränderungen in den Ortsgruppen, wie aktuell im Dunkelsteinerwald, seien laut Niederer immer wieder zu verzeichnen. „Wir sind stets um ein gedeihliches Miteinander bemüht. Dass die Mitwirkungsbereitschaft manches mal sehr schnell schwindet, lässt sich aber leider nicht vermeiden“,

