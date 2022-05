Romana Fletzberger auf dem Weg zur ersten Bürgermeisterin von Weiten

Werbung 12. - 15. Mai 2022 Anzeige Genuss aus Leidenschaft: Ab Hof Messe in Wieselburg

Die Marktgemeinde im Tal der Sonnenuhren steht vor einer Premiere. Denn – mit hoher Wahrscheinlichkeit dank ÖVP-Absolute (16 ÖVP-Mandate, drei SPÖ) – wird Mitte Mai Romana Fletzberger als erste Frau in der Geschichte Weitens auf dem Bürgermeistersessel Platz nehmen.

„Ja, ich stelle mich der Wahl“, bestätigt die bisherige Vizebürgermeisterin auf NÖN-Anfrage. Fletzberger vertritt, wie sie betont, ab Sonntag, 1. Mai, den scheidenden ÖVP-Bürgermeister Franz Höfinger in ihrer Funktion als Vize. „Er ist noch bis Samstag, 30. April, im Amt“, informiert sie. Höfinger kündigte in der Karwoche seinen Rücktritt an, seit 2015 hatte er das Amt des Bürgermeisters in der Gemeinde Weiten inne (die NÖN berichtete exklusiv).

Mitte Mai wählen also die Weitener Mandatare das neue Gemeindeoberhaupt – und wenn Fletzberger in die erste Reihe vorrückt, gibt es bereits einen, der als neuer Vizebürgermeister gehandelt wird. Johann Schmid, derzeit geschäftsführender Gemeinderat, habe sich „bereits herauskristallisiert“, berichtet Fletzberger.

Als Höfingers Rückzug aus der Politik bekannt wurde, kündigte auch Philipp Renner (geschäftsführender Gemeinderat) seinen Ausstieg aus dem Gemeinderat an. Nun ist auch fix, dass Mandatar Walter Hartl die Polit-Bühne verlässt. Auch diese Positionen werden Mitte Mai nachbesetzt.

