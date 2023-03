Blick ins Ungewisse in Ruprechtshofen

Im kommenden September soll bereits die erste Etappe der Kindergartenoffensive des Landes starten. Dabei wird das Eintrittsalter in den Kindergarten von zweieinhalb auf zwei Jahre gesenkt und die Gruppengröße von 25 auf 20 Kinder reduziert werden. „Natürlich wird der Bedarf an Platz und Personal durch diese Offensive erhöht werden“, sagt Bürgermeister Leopold Gruber-Doberer (ÖVP). Die Gemeinde habe aktuell noch Platzreserven im Kindergarten zur Verfügung. Auch für das Personal gebe es Pädagoginnen und Pädagogen in Evidenz, die eingesetzt werden können. „Ob das notwendig ist, müssen wir anhand der Anmeldungen für das kommende Kindergartenjahr jetzt herausfinden“, sagt Gruber-Doberer. Er zeigt sich, der großen Aufgabe bewusst, allerdings optimistisch. „Die Herausforderung ist da, aber wir werden das Problem schon lösen“, beruhigt er. Wie weit sich auch das Wachstum der Gemeinde durch den Zuzug auf die Anmeldungen und den Platzbedarf auswirken wird, kann der Bürgermeister im Moment nicht sagen.

Blackout-Vorsorge ist angelaufen

Die Gemeinde Ruprechtshofen möchte sich für den Fall eines Blackouts vorbereiten. Dazu gab es in den vergangenen Wochen bereits Gespräche mit den Blaulichtorganisationen. „Wir haben die Verantwortlichen der Feuerwehren und der Dienststelle des Roten Kreuzes mit einer Aufstellung der benötigten Ausrüstung beauftragt“, sagt Gruber-Doberer. Ebenso im Gemeinderat wurde bereits beschlossen, in Funkgeräte zu investieren. „Wenn der Strom ausfällt, müssen zumindest die Einsatzorganisationen miteinander kommunizieren können“, sagt der Bürgermeister. Durch das aktuelle Vorgehen möchte der Ortschef strukturiert auf den Ernstfall vorbereiten.

