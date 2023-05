Neue Museumslichter im OK-Haus: Debatte um Vergabe in Pöchlarn

Während der Countdown für die Sonderausstellung rund um Oskar Kokoschka im Jubiläumsjahr läuft (siehe Artikel unten), beschäftigte sich auch die Pöchlarner Stadtpolitik bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mit dem Geburtshaus des Künstlers.

Für die Lichtinstallationen in den Ausstellungsräumen wurden vier Angebote eingeholt. Bestbieter war mit rund 50.530 Euro (netto) eigentlich die Firma Klenk & Meder, ÖVP-Kulturstadträtin Jasmin Fuchs sprach sich aber für die Pöchlarner Schuster GmbH (51.665 Euro) aus. „Es wäre mir ein Anliegen, den heimischen Betrieb zu beauftragen“, betonte sie. Grundsätzlich sah das auch die Oppositon so – allerdings langte das Angebot der Firma Schuster erst nach der vorgegeben Frist ein, dürfte also eigentlich nicht mehr berücksichtigt werden.

„Ich dachte eigentlich, dass der Punkt abgesetzt wird“, zeigte sich Gerald Albrecht seitens der FPÖ verwundert. Konfrontiert mit der Kritik zur Vorgehensweise entschuldigte sich Fuchs und verwies auf den Ausstellungsstart, die Museumslichter werden gebraucht. „Natürlich wollen wir einen Pöchlarner Betrieb beauftragen, aber bitte achtet beim nächsten Mal auf die Fristen“, bat SPÖ-Mandatar Günter Röhrl.

Der Beschluss zur Vergabe fiel daraufhin einstimmig – so auch für das Zusatzangebot der Firma Schuster für die Überprüfungen der Anlagen und des Schutzkonzeptes für rund 2.580 Euro.

