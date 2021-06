Es war kurz vor Weihnachten im Jahr 2019, als Mieter der Wohnbauten am Auweg 4 der NÖN die Türen ihrer Wohnungen öffneten. Der Grund für den Lokalaugenschein: durchschimmerndes Dämmmaterial, Schlaglöcher im Boden und tropfende Leitungen in der Garage, Risse an den Wänden im Stiegenhaus und Schimmelflecken in den Wohnräumlichkeiten.

Nach dem NÖN-Bericht setzte in der Stadt ein politischer Schlagabtausch ein, die Opposition forderte eine rasche Sanierung. Bereits im Vorjahr hätte das Gebäude saniert werden sollen, Corona kam dazwischen. Anfang des Jahres hieß es seitens der Stadtgemeinde, dass die Sanierung noch 2021 erfolgen soll.

Gemeinderat gegen Sanierung noch in 2021

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wanderte die Sanierung, die rund 480.000 Euro kosten soll, dann endlich auf die Tagesordnung. Allerdings: Eine Sanierung wird es auch 2021 noch nicht geben.

ÖVP-Bürgermeister Franz Heisler begründet dies mit der aktuellen Situation im Bausektor. „Wir wollten das Projekt heuer noch umsetzen, leider fehlen die Baustoffe und die Baufirmen sind komplett ausgelastet“, erklärt Heisler. Er verspricht aber, dass, sobald die Bauwirtschaft bereit ist, die Stadtgemeinde nur mehr „auf den Knopf drücken“ muss. „Zu diesem Zeitpunkt müssen wir nur schauen, wie sich die Baukostenpreise entwickelt haben und ob diese im Rahmen sind“, meint Heisler.

SPÖ und Grüne üben scharfe Kritik

Während FPÖ-Stadtrat Gerald Albrecht die betroffenen Mieter noch um „Geduld bittet“, hagelt es Kritik von den anderen Oppositionsparteien SPÖ und Grünen. „Für die Lebensqualität der Bewohner ist die Situation problematisch. Die Sanierung gehört sofort in Angriff genommen. Es muss dort endlich was passieren“, ärgert sich SPÖ-Stadtrat Johann Gruber. Er stellt aber auch die Frage, wie alt das betroffene Gebäude ist, da die Sanierungskosten immens hoch sind.

Bei den Grünen kritisiert Alexandra Weldschek, dass für Sanierungsmaßnahmen zu wenig Rücklagen durch die im Stadteigentum befindliche Kommunalimmobiliengesellschaft (KIG) getätigt wurden. „Die Gemeindewohnungen sind unser Kapital und einige sind in sehr schlechtem Zustand. Wir haben daher auch einen derart hohen Leerstand mit 20 Wohnungen.“