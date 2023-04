Stadt Melk: Maßnahmen bei Mietpreiserhöhungen

Aufgrund der derzeit gegebenen Inflation kommt es bei Mietverträgen zu häufigeren und höheren Mietpreisanpassungen. Aus diesem Grund stellt die ÖVP in der Gemeinderatssitzung einen Dringlichkeitsantrag, da diese auch davon ausgeht, dass dies ebenso Mieter von Wohnungen der gemeindeeigenen Kommunalimmobiliengesellschaft betrifft. Die ÖVP sehe es als notwendig an, eine entsprechende Erhebung sowie Lösungsvorschläge zu Mietpreisanpassungen von der Geschäftsführung der Tochtergesellschaft MEKIV erarbeiten zu lassen, um schwierigen persönlichen Situationen vorzukommen. Mit dem Beschluss im Gemeinderat soll sich künftig der Sozialausschuss über mögliche Unterstützungen beraten sowie die Geschäftsführung der MEKIV beauftragt werden, eine Übersicht über anstehende Erhöhungen auszuarbeiten. „Der Volkspartei Melk ist wichtig, schnell dort zu helfen, wo es am nötigsten ist“, erklärt Stadträtin Ute Reisinger (ÖVP). Sie zeigt sich froh darüber, dass sich der Gemeinderat die Situation ansieht, bevor die Erhöhungen in Kraft treten: „So können wir schwierigen, persönlichen Situationen zuvorkommen.“

SPÖ verwundert über Zeitpunkt des Antrags

Bei der SPÖ unterstütze man zwar den Antrag der Stadt-Schwarzen, man zeigt sich aber über den Zeitpunkt verwundert. „Die Mietpreiserhöhungen sind seit Monaten bekannt. Dass die ÖVP dieses Thema nicht in die Sozialausschusssitzung vor zwei Wochen eingebracht hat, sondern dies jetzt als Dringlichkeitsantrag einbringt, ist für uns unverständlich und verwunderlich“, meint SPÖ-Klubsprecher Leopold Emminger.

