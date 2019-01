Nach dem Rücktritt von Gemeinderat Franz Hofbauer rückt der gebürtige Iraker und Tierarzt Ashur Namrud als Mandatar nach. Namrud lebt seit 25 Jahren in Österreich und engagiert sich neben seiner Tätigkeit als Pfarrgemeinderat und Mesner in der Melker Stadtpfarrkirchen vor allem auch in der Flüchtlingsbetreuung.

Eine größere Ressortumbildung gibt es auch im Stadtrats-Team der ÖVP. Nach einem Kurz-Comeback als Stadträtin, wird Sandra Hörmann aufgrund von Familiennachwuchs ihre Position wieder zur Verfügung stellen und nur mehr als einfache Gemeinderätin im „Stadtparlament“ sitzen.

Ihr folgt Ute Reisinger nach. Hörmann wird als Gemeinderätin Vorsitzenden im Umwelt- und Verkehrsausschuss sowie neue Umweltgemeinderätin. Reisinger, seit dem Vorjahr im Gemeinderat, bekommt von VP-Stadtrat Peter Rath das Ressort Innenstadt und Wirtschaft. Bereits im Sommer musste Rath die Tourismus-Agenden an Strobl abtreten. Nach 19 Jahren als Wirtschafts- und Tourismusstadtrat widmet sich Rath künftig vermehrt der Stadtentwicklung, konkret den neuen Gründen entlang der Südspange.

„Er wird mich bei diesem Projekt unterstützen“, betont Strobl. Gleichzeit legt Rath auch den Fraktionsobmann der ÖVP zurück, neue Fraktionsobfrau ist Reisinger. Einen neuen Schwerpunkt erhält auch VP-Gemeinderat Gerhard Schuberth. Er soll sein Wissen über Innenstadt und Tourismus als Ausschussvorsitzender im Ressort Wirtschaft und Tourismus einbringen.