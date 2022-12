Große Pläne für Gemeinde Kilb

Werbung

Der Gemeinderat beschloss bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einige Förderungen und Unterstützungen für Vereine und Organisationen. Auch für die Neugestaltung des Ortskerns nimmt der Gemeinderat Geld in die Hand.

Ortskern bekommt neue Pflasterung. Im Zuge der Wiederherstellung von Nebenanlagen nach der Verlegung der Glasfaserinfrastruktur beschloss der Gemeinderat, große Teile der Gehsteige im Ortskern komplett neu zu pflastern. „Da das alte Pflaster unter anderem durch Salzstreuung in Mitleidenschaft gezogen wurde, haben unsere Verantwortlichen aus der Gemeinde vorgeschlagen, ein neues Pflaster anzuschaffen“, sagt Bürgermeister Manfred Roitner, ÖVP. Somit werden Teile des Raiffeisenplatzes, des Marktplatzes, der Steirergasse und der Färbergasse komplett neu gepflastert. Insgesamt kostet dieses Vorhaben rund 72.000 Euro. Im Zuge der Neugestaltung des Ortskerns in Kilb werden außerdem rund 900 Quadratmeter Gehsteige neu gestaltet. Sofern es die Witterung zulässt, sollen die Arbeiten noch vor Weihnachten abgeschlossen werden.

Kettenreith bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Der Kilber Gemeinderat gab den Startschuss für die Neuerrichtung und den Um- und Ausbau des Feuerwehrhauses in Kettenreith. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kettenreith soll im nächsten Jahr in einem eigenen Planungsausschuss der Neubau der neuen Einsatzzentrale der freiwilligen Feuerwehr Kettenreith vorbereitet werden. Der Planungsauftrag beläuft sich dabei auf rund 95.000 Euro.

Der Kilber Advent wird rundum neu gestaltet. Das neue Konzept für den Kilber Advent steht nun fest. Gemeinsam mit der Pfarre und den Vereinen wird ein kleines Adventdorf im Pfarrgarten gestaltet. Das Programm startet am Samstag, 3. Dezember um 14 Uhr. Am Sonntag freuen sich die Veranstalterinnen und Veranstalter über Gäste von 10.30 bis 19 Uhr. Am Sonntag um 16.30 kommt der Nikolaus. Neben den bekannten kulinarischen Köstlichkeiten wird es Kunst und Handwerk zu bestaunen geben. Der Kilber Advent erstreckt sich über den Pfarrtreff, den Pfarrgarten, das Bürgerspital und die Pfarrkirche. Die Volksschule, Mittelschule und die Musikschule Alpenvorland untermalen das Ereignis musikalisch gemeinsam mit dem Musikverein Kilb.

