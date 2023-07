Kasperltheater: Ybbser ÖVP-Stadtrat verlässt Gemeinderatssitzung

Noch vor wenigen Wochen stellte sich die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner Gerüchten über ein schlechtes Betriebsklima und Unmut in der Belegschaft mit einigen Führungskräften entschieden dagegen. Gerüchte, die jetzt allerdings neu befeuert werden: In den vergangenen Wochen kündigten gleich fünf Personen ihr Dienstverhältnis mit der Stadtgemeinde. Für die Stadtchefin haben diese aber weiterhin nichts mit dem Klima zu tun, sondern eher damit, dass Gemeinden noch immer jene Arbeitgeber sind, „die bei der Bezahlung nicht mit anderen Betrieben vergleichbar“ sind. „Wir haben immer schon eine Fluktuation gehabt und das Thema gut gelöst. Unser Klima intern passt und wir arbeiten ständig daran, dies auch zu verbessern. Es ist aber klar, dass bei 116 Mitarbeitern immer etwas sein kann“, erklärt Schachner.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung setzte die SPÖ per Dringlichkeitsantrag die Personalsuche auf die Tagesordnung im nicht-öffentlichen Teil. Die Vorgehensweise verärgerte aber die ÖVP, ÖVP-Stadtrat Kratzer verließ danach auch mit den Worten „Kasperltheater“ den Sitzungssaal – und ging nach Hause. Kratzer ärgerte dabei aber nicht der Punkt an sich, sondern die Art, wie die SPÖ damit umgeht: „Im Stadtrat hat man uns beinhart etwas anderes erzählt, als es dann im Gemeinderat passiert ist. So geht das nicht.“ Angesichts der aktuellen Personalsituation regt Kratzer zudem eine neue Organisationsstruktur beim Personal an.