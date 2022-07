Loosdorf baut ohne Melk

Werbung Tipp Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

In den vergangenen Wochen prüfte das Land NÖ einen gemeinsamen Neubau der Kläranlage in Loosdorf und Melk. Wie berichtet benötigen beide Gemeinden eine neue Anlage, der gemeinsame Bau sollte Kosten sparen – so zumindest der Plan.

Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku präsentierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Zahlen zum Neubau. So kostet alleine die Errichtung für Loosdorf 4,86 Millionen Euro, für Melk knapp neun Millionen Euro. Eine gemeinsame Anlage würde aufgrund einer notwendigen Druckleitung um rund vier Millionen Euro um knapp 1,5 Millionen Euro teurer kommen. „Die Errichtung der Druckleitung macht das ganze Projekt damit nicht rentabel“, erklärt Vasku. Laut dem Ortschef gibt es aber Überlegung, künftig gemeinsame Synergien mit den Kläranlagen Melk und Pöchlarn zu nutzen. „Es gibt die Überlegung, das Personal auf alle Anlagen einzuschulen. Ob das Einsparungspotenzial bringt, wird sich aber zeigen“, zeigt sich Vasku skeptisch. Fix ist, dass in Loosdorf mit dem Bau der neuen Anlage Mitte 2023 gestartet werden soll. Bis spätestens Ende 2025 muss sie laut Bezirkshauptmannschaft in Betrieb gehen. „Wir sind voll im Zeitplan, weil wir unser Verfahren neben dem gemeinsamen weiter laufen haben lassen“, betont Vasku. Mit der Fertigstellung der neuen Anlage wird Loosdorf dann über eine besonders energieeffiziente Anlage verfügen, von der es bisher in Österreich nur wenige gibt.

Für die Planungsarbeiten wurden vergangene Woche bereits 370.000 Euro beschlossen.

