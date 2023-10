Loosdorfer Ortschef: „Haben rasch gehandelt“

Knapp 800.000 Euro beschloss der Loosdorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Gemeinderatssitzung im Nachtragsvoranschlag. Grund dafür sind bislang im Budget nicht vorgesehene Investitionen wie die Errichtung des Motorikparks (145.000 Euro), die neue Arztpraxis (80.000 Euro) sowie die Suche nach einem Arzt (15.000 Euro), aber auch die Kinderbetreuung und der Ankauf des Maurer-Hauses bei der Losensteinhalle. Dort könnten in den nächsten Jahren neue Wohnungen entstehen. „Wir haben ein absolut krisenfestes Budget und sind finanziell sehr gut aufgestellt. Aber natürlich sind die Corona- und auch die Teuerungskrise enorme Herausforderungen, die auch an unseren Rücklagen knabbern“, erklärt SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku. Bei Arztsuche reagierte

Gemeinde raschEbenso im Gemeinderat beschlossen wurde die Unterstützung für die neue Arztpraxis. Bei der Suche sieht sich Vasku als Vorreiter gegenüber anderen Gemeinden: „Während andere Arztstellen oft jahrelang unbesetzt lassen, weil kein Nachfolger gefunden werden konnte, haben wir umgehend nach Ankündigung alle Anstrengungen unternommen, um einen möglichst nahtlosen Übergang bei der Nachbesetzung von Waxenegger zu gewährleisten“, sagt Vasku.

Dank einer gemeinsamen Kraftanstrengung soll die Ordination von Mohammed Mahmoud bereits im November, und nicht wie ursprünglich verlautbart rund um den Jahreswechsel, in den Räumlichkeiten der Volkshilfe eröffnen.