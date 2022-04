Schlamperei im Melker Rathaus

Werbung

Wenn Politiker sich von sich aus entschuldigen, ist meist ein größerer Schaden passiert. In Melk haben sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung gleich zwei Stadtpolitiker entschuldigt, neben Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm auch Bürgermeister Patrick Strobl (beide ÖVP). Warum? Im Zuge des Rechnungsabschlusses ist aufgefallen, dass die Kanalgebühren nicht eingehoben wurden, daher ein Fehlbetrag von zumindest 117.000 Euro im Budget aufgetreten ist. Wie hoch der Betrag genau ist, kann laut Weinwurm aber noch nicht beziffert werden, da die Berechnungen der GVU durchführt. Die Summe könnte aber bis zu 600.000 Euro steigen. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet dies eine saftige Nachzahlung in der Höhe von mehreren hundert Euro. „Der Fehler ist in der Verwaltung passiert und ich kann mich dafür nur entschuldigen“, meint Weinwurm. Der Entschuldigung schloss sich auch Strobl an: „Gott sei Dank haben wir aber die Verordnung erlassen, somit ist alles rechtskonform. Betreffend des Vorfalls gab es auch bereits ernste Gespräche im Rathaus.“

SPÖ-Fraktionssprecher Leopold Emminger plädierte dafür, Bürgern, für die die Nachzahlungssumme auf einen Schlag zu hoch sei, zumindest die sechs Prozent Zinsen bei Ratenzahlung zu erlassen: „Es ist ein Fehler der Gemeinde und daher sollten wir die Zinsen streichen.“ Jeder Fall müsse dabei einzeln im Stadtrat geprüft werden, meint Weinwurm auf die Forderung der SPÖ: „Wir können es nur in Form einer Förderung erlassen.“

Das Säumnis der Stadtgemeinde im Bezug auf die nicht zeitgerechte Weitergabe der Kanalbenützungs- und Bereitstellungsgebühren an den GVU Melk war auch Thema im Prüfungsausschuss. „Um zukünftig Fehler zu vermeiden, empfehle ich ein internes Controlling, gerade in den sensiblen Teilbereichen“, meint Vorsitzender Gabriel Kammerer (Grünen). Diese Forderung unterstützt auch Strobl. So ist die Einführung eines EDV-Tools beschlossen, das eine automatische Erinnerungsfunktion sicherstellt.

