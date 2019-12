"Plan B" zähle in Summe elf Kandidaten, darunter seien sieben aktuelle FPÖ-Gemeinderatsabgeordnete, bestätigte Huber am Freitag auf APA-Anfrage einen Bericht des "Kurier".

Huber wurde nach Bekanntwerden eines Facebook-Postings - er hatte am 20. April 2014 all jenen gratuliert, "die heute Geburtstag haben" - im September von der FPÖ suspendiert. Der Eintrag sei "ohne Hintergedanken verfasst" worden, betonte Huber damals. Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 geboren. Der 49-Jährige trat nach der "Posting-Causa" aus dem FPÖ-Landtagsklub aus, ist seither "wilder" Mandatar auf Landesebene.

Formal gesehen ist Huber aber nach wie vor Mitglied der Freiheitlichen, da ein angekündigter Parteiausschluss noch nicht vollzogen worden ist. In dieser Hinsicht könnten die nächsten Monate eine Änderung bringen: "Die Kandidatur mit einer Liste ist sicher nicht vereinbar mit der Mitgliedschaft in der FPÖ", sagte der Melker Bezirksparteiobmann Richard Punz zur APA.

Seitens der Landes-FPÖ wurde betont, dass die Liste "Plan B" mit den Freiheitlichen nichts zu tun habe und auch nicht als FPÖ-nah geführt werde. Die Freiheitlichen selbst werden sich am letzten Sonntag im Jänner in Blindenmarkt, einer ehemaligen Hochburg (Ergebnis 2015: 32,95 Prozent der Stimmen), jedoch nicht dem Wählervotum stellen. "Die gesamte Ortsgruppe ist sozusagen zu Martin Hubers Liste gewechselt", erklärte Punz.

Unterdessen interessierte sich auch die Justiz für das Facebook-Posting Hubers. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hatte im November einen Auslieferungsantrag an den Landtag gestellt. Da Huber laut eigenen Angaben selbst der Auslieferung zustimmte, ermittelt die Anklagebehörde nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz.