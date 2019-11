Verärgert ist auch der Marbacher FP-Landeskammerrat Manfred Mitmasser, der mit einer Kandidatur bei der Gemeinderatswahl im Jänner liebäugelt. Waren laut Mitmasser bei der Nationalratswahl im September noch 1.347 Bürger wahlberechtigt, ist die Zahl bei der Gemeinderatswahl auf 1.813 Wähler gestiegen. Ein Vergleich, der aber hinkt: So waren bei der Nationalratswahl im September Zweitwohnsitzer nicht wahlberechtigt. Bei der Gemeinderatswahl 2015 gab es in Marbach 1.817 Wahlberechtigte, also um vier mehr als im Jahr 2020. Auf Nachfrage erklärt FP-Bezirksobmann Richard Punz, dass es auch schon damals Verfehlungen gab.

Die FPÖ ortet weiterhin einen Skandal und attackiert auch Ortschef Gruber frontal. So sollen in seinem Haus zwei Personen gemeldet sein, die selbst den Nachbarn unbekannt sind. „Im Haus der Vizebürgermeisterin scheinen die erwachsenen Kinder samt Ehepartner im Verzeichnis auf, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass diese dort ihren ordentlichen Wohnsitz haben“, meint Schnedlitz.

"Es sollen die Bürger entscheiden und keine U-Boote" Manfred Mitmasser

Das Vorgehen findet auch Mitmasser höchst bedenklich: „Es sind Leute gemeldet, die nachweislich ihren Lebensmittelpunkt nicht in Marbach haben. Wir lehnen solche Methoden zutiefst ab, es sollen die Bürger entscheiden und keine U-Boote.“ Mitmasser nimmt aber auch einen SP-Gemeinderat aus Hofamt Priel in die Pflicht: „Er ist seit 20 Jahren Gemeinderat in Hofamt Priel und will durch seinen Zweitwohnsitz in Marbach der der SPÖ zu einer Mehrheit verhelfen.“

Vorwürfe gibt es aber auch von anderen Parteien gegen die FPÖ, im Speziellen an FP-Gemeinderat Stefan Koch aus Hofamt Priel. Dieser hat seinen Lebensmittelpunkt in Ybbs, sitzt aber für Hofamt Priel im Gemeinderat. „Scheinbar hat die FPÖ in Hofamt Priel keine Kandidaten, sodass sie zu derartigen Mitteln greifen muss“, ärgert sich ein VP-Funktionär aus Hofamt Priel. Für Punz ist das ein anderer Fall: „Er hat einen ordentlichen Wohnsitz begründet. Zudem ist nicht sicher, ob er wieder kandidieren wird.“

SP-Bürgermeister Anton Gruber und Vize-Bürgermeisterin Renate Hebenstreit waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.