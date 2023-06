Müll auf Donauradwegen: Bitte mitnehmen!

Seit einigen Wochen herrscht auf den Donauradwegen im Bezirk wieder Hochsaison. Gerade in der Sommerzeit steigen viele gerne aufs Rad, um sich dann etwa am nahegelegenen Badeteich abzukühlen. Nicht jeder zeigt sich dabei aber von der umweltbewussten Seite, wie eine verärgerte Radfahrerin der NÖN berichtet: „Als ich abends mit dem Fahrrad Richtung Schönbühel fuhr, begegneten mir zwei Badegäste, die eine Tasche mit Müll vom Badeplatz wegtrugen. Als ich mit dem Fahrrad retour fuhr, lag der ganze Mist am Rand des Radweges. Nicht zu glauben.“

Zuständig für den Erhalt und die Reinigung der Wege ist grundsätzlich die Viadonau. Rund 500 Kilometer Treppel- und Uferbegleitwege sowie 250 Radwege werden von der Firma betreut. Ein Mammutprojekt, das kaum vollumfassend möglich ist: „Aus Kapazitätsgründen verfügt Viadonau schon nicht über ausreichend Ressourcen, derartige Reinigungsaktionen flächendeckend durchzuführen“, erklärt Pressesprecher Andreas Herkel. Unterstützen sollen hier aber lokal organisierte Reinigungsaktionen der Gemeinden, Feuerwehren oder Vereine. Würden große Müllansammlungen aber punktuell anfallen, werden schon entsprechende Maßnahmen gesetzt: „Falls dies unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feststellen, werden die Ansammlungen natürlich entfernt und fachgerecht entsorgt“, stellt Herkel klar.

Demnach ist die Sauberkeit der Wege ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem auch die Radfahrerinnen und Radfahrer mitwirken sollten. „Es gibt mehrere Rastplätze mit Entsorgungsmöglichkeiten. Wir bitten, dies auch zu nutzen“, sagt Herkel auf NÖN-Anfrage. Nur so können sommerfitte Radwege ermöglicht werden.

Grundsätzlich sei aktuell nicht von einem vermehrten Müllaufkommen die Rede, die Situation „wäre eher gleich geblieben“, erzählt der Viadonau-Sprecher.