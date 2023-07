Melk: Vorbereitung für Klangkörper von Musikschule und Stadtkapelle

Im September 2021 präsentierte die Stadtgemeinde eine Lösung für ein neues Musikhaus der Stadtkapelle Melk, die bereits seit 2009 gesucht wurde. Anstelle des aktuellen Musikhauses in der Abt-Karl Straße soll — um damalige — rund zwei Millionen Euro ein Gemeinschaftsprojekt namens „Klangkörper Melk“ mit der Musikschule errichtet werden. Damit wären auch die aktuellen Platzprobleme in der Musikschule gelöst. Die Detailplanung für das Millionen-Projekt sollte 2022 abgeschlossen sein, Anfang 2023 der Bau starten. 2024 soll die Eröffnung gefeiert werden.

Anstelle von Baggern ist am Ort der künftigen Baustelle aber alles beim Alten. Nachgefragt bei der Stadtgemeinde verweist ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl auf einen „intensiven Austausch“ zwischen Stadtkapelle Melk, der Musikschule der Region Schallaburg und der Stadtgemeinde über ein „mögliches Projekt“. Aktuell liegen eine Machbarkeitsstudie sowie ein möglicher Vorentwurf vor. Damit befindet man sich weiterhin in der Anfangsphase. Steht das Projekt überhaupt vor dem Aus, wie zuletzt in der Stadt Gerüchte die Runde machen? „Ob und wie das Projekt umgesetzt werden kann, hängt von den Fördermöglichkeiten ab und wie sich die Baupreissituation verändert“, betont Strobl.

Aktuell werde aber an der Umsetzung gearbeitet. So wurde für das Projekt ein Vertragskonstrukt entworfen, wie eine gemeinsame Nutzung von Stadtkapelle und Musikschule aussehen könnte. Dieser Entwurf, der auch den Raumbedarf erhebt, befindet sich aktuell in Händen der Stadtkapelle. Im nächsten Schritt sollen Gespräche mit dem Land NÖ betreffend Subventionen geführt werden. „Wenn sämtliche finanziellen Gespräche abgeschlossen sind, werden wir in die Ausschreibung gehen. Das hängt aber auch von der aktuellen Zinslandschaft ab“, so Strobl.