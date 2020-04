Das Geschäft „Gebäck Ries“ in Emmersdorf hat seine Pforten geschlossen. Damit reduziert sich das Nahversorger-Angebot im Ort auf die Nah&Frisch-Filiale sowie ein paar Direktvermarkter. Das könnte sich ändern.

Als Gemeinschaftsprojekt rief der Gemeinderat sowie die Gesunde Gemeinde eine Umfrage rund um die Nahversorgung ins Leben. „Die Idee steht im Raum, eine Art Regionalladen zu starten, wo sich die Leute regionale und saisonale Produkte von verschiedenen Produzenten holen können, eventuell auf Selbstbedienungsbasis“, erläutert Andrea Hebesberger, BNE-Gemeinderätin. Rund 300 Emmersdorfer nahmen bereits an der Online-Umfrage teil, zuletzt wurde der Fragebogen auch in Papierform an die Bevölkerung verschickt. „Den ersten Ergebnissen zufolge kommt die Idee gut an. Wichtig wäre, dass so ein Laden im Ortszentrum realisiert wird. Leere Flächen dafür gäbe es in Emmersdorf genug“, informiert Hebesberger.

Nach der Auswertung der Umfrage soll eine Sitzung stattfinden, wo über die Umsetzung beratschlagt werden soll.