Artstettner Ahnenforscher sucht gelegentlich „Nadel im Heuhaufen“

Über die Großeltern weiß man Bescheid. Auch Geschichten über die Urgroßeltern kennen viele noch. Aber dann? Je weiter in die Vergangenheit desto poröser wird das Wissen. Außer, man setzt einen Ahnenforscher auf die Familiengeschichte an. Viele wenden sich in diesen Fällen an den Artstettner Walter Weitzenböck. Er ist bemüht, grobe Wissenslücken zu stopfen – und ist dabei sehr erfolgreich.

Wenn Weitzenböck vor Matrikenbüchern (dort werden die kirchlichen Handlungen der Taufe, Trauung und des Begräbnisses festgehalten) oder Datenbanken sitzt, verrinnt die Zeit. Nicht selten begibt er sich für seine Forschungen auch auf Reisen. Egal wie hoch der Aufwand auch sein mag, die Begeisterung für sein Metier würde jegliche Anstrengung wettmachen. „Man verliert das Zeitgefühl. Manchmal muss ich mich daran erinnern, dass ich was essen sollte“, sagt er mit einem Schmunzeln. Mitte April wagte Weitzenböck den Sprung in die Selbstständigkeit und hängte seine Tätigkeit in der Verwaltung erst einmal an den Nagel. Ein Schritt, an dem er seither nicht gezweifelt hat: „Es ist schön, das jetzt hauptberuflich zu machen, weil man durch das Feedback der Leute immer die Bestätigung bekommt, dass man richtig ist.“

Die Schrift alter Unterlagen stellt eine Herausforderung dar. Foto: privat

Seit seinem 17. Lebensjahr beschäftigt er sich bereits mit Ahnenforschung. Die Faszination entwickelte sich indes schon viel früher: „Ich glaube, den Virus hat eigentlich mein damaliger Geschichtsprofessor losgelöst. Man muss einfach ein Faible für Geschichte haben.“ Viele Jahre war die Familienforschung ein reines Hobby. „Ich habe angefangen, meine Familiengeschichte zu erforschen, dann die meiner Frau und meiner Freunde. Es war mehr ein learning by doing. Irgendwann bin ich hängen geblieben.“

Seither beseitigte er so manches Halbwissen über mögliche Vorfahren oder die eigene Herkunft: „In vielen Familien werden über Generationen Gerüchte weitergegeben. Solche konnte ich schon öfters bestätigen, aber auch widerlegen. Eine Familie etwa war immer davon überzeugt, italienische Vorfahren zu haben. Ich musste bis in die siebte Generation zurück recherchieren, um das zu bestätigen“, erzählt er. Meist reichen seine Forschungen auf fünf bis sechs Generationen zurück. Paradebeispiel ist aber seine Familiengeschichte: „Ich habe meine eigene bis auf 1580 zurückdatieren können, da hast du dann schon über 8.000 direkte Vorfahren“, erzählt er.

Nicht jede Lücke kann gestopft werden

Trotz seiner minutiösen Vorgehensweisen verläuft so manche Spur im Sand. „So weit in die Vergangenheit zurückzugehen, ist zeitlich ein Wahnsinn und auch herausfordernd. Es gibt dann keine Ortsangaben und es wurde vieles auch nur spärlich aufgeschrieben. Da wird die Luft dann schon dünner“, verrät er. Besonders schwierig sei es bei unehelichen Kindern, obwohl es auch hier Möglichkeiten geben würde. Meist sucht er in Matrikenbüchern oder Datenbanken. Möglichen Sackgassen weiche er mittels Militärsmatriken und Militär- oder Wehrstammkarten aus. Auch das österreichische Staatsarchiv ist Anlaufstelle für den Forscher.

Ahnengalerien sind sein Steckenpferd. Foto: privat

Wenn er die richtigen Quellen gefunden hat, ist die Erfolgschance zwar höher, aber nicht garantiert: „Die Schrift ist irrsinnig schwer zu lesen“, beschreibt er und verweist auf seine jahrelange Erfahrung, die die Ermittlung einfacher macht.

Außerdem sei nicht jede Spurensuche gleich anstrengend, manchmal suche er aber buchstäblich „die Nadel im Heuhaufen“. Obwohl er immer ein Ass im Ärmel habe, seien erfolglose Tage „schon zermürbend“. Aber auch solche Tage brauche es, um dem Ziel näherzukommen. Soweit die Daten eruierbar sind, könne er etwa 95 Prozent der Ahnen ausfindig machen.

In den meisten Fällen enden seine Forschungen indes mit Erfolgserlebnissen, die sich in den Reaktionen seiner Kundinnen und Kunden widerspiegeln: „Ich bin meistens bei der Übergabe dabei und die sind oft auch sehr emotional“, erzählt Weitzenböck erfreut.

Ein Prozess, der bei der Kundschaft beginnt

Um diese positiven Resonanzen erlangen zu können, setzt er sich bereits vor Beginn des Forschungsprozesses mit den Kundinnen und Kunden zusammen. Das Ziel: Das Angebot auf deren Wünsche zuzuschneiden. Grundsätzlich offeriert er Ahnengalerien mit einer Zurückverfolgung auf fünf bis sechs Generationen. Außerdem sind Namenslinien-Stammbaum, Hauschroniken oder ein Familienchronikbuch möglich. Bei Letzterem sei der Zeitaufwand besonders hoch: „Da packe ich dann alles rein, was ich finde. Man bekommt das dann in gebundener Form.“

Auch preislich würde sich das im höheren Sektor bewegen. Seine Angebote seien im Allgemeinen zu einem Fixpreis von 500 Euro und aufwärts erhältlich. „Ich mache im Vorfeld immer einen fixen Preis aus, egal, wie viel Zeit ich für die Forschung aufbringen muss oder wie schwierig der Auftrag ist“, betont er.