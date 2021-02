1.200 Lichtpunkte bringen die Stadtgemeinde täglich bei Dämmerungseinbruch zum Strahlen. „400 davon wurden in der Vergangenheit schon umgebaut, bei rund zwei Drittel besteht aber noch Handlungsbedarf“, erläuterte ÖVP-Stadtchef Franz Heisler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Und dieser drängt mittlerweile schon: Die Beleuchtung ist stark in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Besonders die rund 30 Verteilerkästen der Stadt seien problematisch, wie FPÖ-Fraktionschef Gerald Albrecht während der Sitzung betonte: „Habt ihr die Fotos in den Unterlagen gesehen? Hier droht Gefahr in Verzug!“

Diese Unterlagen gehen auf die Vorarbeit von Mario Hölzl von der Firma MHZ Beratung zurück, der die gesamte Ortsbeleuchtung der Stadt unter die Lupe nahm. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung präsentierte er seine Ergebnisse. Auf NÖN-Anfrage wollte er die angesprochenen Fotos nicht zeigen, erläuterte aber punkto „Gefahr in Verzug“: „Die Abschaltbedingungen sind teilweise nicht mehr gegeben. Umbauten der Verteilerkästen sind nötig, um wieder die vollständige Sicherheit zu gewähren.“

Mindestmaßnahme um rund 420.000 Euro

Die Umsetzung der definierten „Mindestmaßnahme“ belaufe sich zudem bereits auf stolze 420.000 Euro. Was das genau heißt? „Dabei wird lediglich die Umrüstung der Leuchten auf LED sowie die Sanierung der Elektrotechnik-Maßnahmen im oberirdischen Bereich vorgenommen“, erklärt Hölzl auf Nachfrage.

Tragwerksarbeiten und Tiefbaumaßnahmen wären laut Hölzl zwar „von Vorteil“, würden aber die Kosten nach oben treiben und viele Grabungsarbeiten der Straßen bedeuten. Demnach hat sich die Stadtgemeinde dazu entschlossen, diverse Arbeiten erst dann durchzuführen, wenn die Straßen ohnehin für Projekte aufgegraben werden müssen.

Die Generalsanierung der Beleuchtung wird in den nächsten drei Jahren durchgeführt – dafür sprachen sich die Mandatare per Grundsatzbeschluss einstimmig aus. ÖVP-Stadtchef Franz Heisler verwies neben dem Handlungsbedarf auf zweierlei Einsparungen: „Wir sprechen hier von rund 175 MWh Strom und ca. 35.700 Euro pro Jahr.“