Melk: Wing.Chun geht gestärkt weiter

Seit nunmehr 19 Jahren gibt es die Kampfkunstschule Melk in der Stadt. Sie ist in der ganzen Region vor allem für die hohe Qualität in Sachen Selbstverteidigung bekannt. Die Kampfkunst Wing Chun bildet hierbei das Fundament der Schule und wird drei Mal pro Woche unterrichtet.

Bei der jüngsten Generalversammlung wurde der Vorstand gewählt: Obmann Armin Haiderer wurde in seiner Funktion eindrucksvoll bestätigt. Der sogenannte „Sifu“ („Väterlicher Lehrer“) gab dabei nicht nur einen Rückblick, sondern definierte auch zusätzliche Schwerpunkte für die Zukunft: Nachdem das neue Zwergerl-Wing.Chun für die Drei- bis Sechsjährigen voll eingeschlagen hat, will man sich nun der Etablierung der Gewaltprävention in allen Bereichen widmen.

Denn die Gewaltbereitschaft vor allem unter jungen Menschen wird nicht weniger, im Gegenteil. Darum wolle man als Experten in Sachen Selbstverteidigung und Gewaltprävention Verantwortung übernehmen und hier vermehrt Angebote setzen.„Wir sind hier ein tolles Team mit hochmotivierten Leuten. Die Arbeit macht wirklich Spaß!“, freut sich der neue und alte Obmann. Und so steht auch dem 20 Jahr-Jubiläum nächstes Jahr wohl nicht mehr im Wege.

Das Angebot der Kampfkunstschule Melk umfasst verschiedene Disziplinen: Wing.Chun, Kinder-Wing.Chun, Zwergerl-Wing.Chun, Chi.Gung, Escrima, Krav Maga, Il Lik Quan, Muskelmobilisierung, Gewaltprävention Nähere Infos unter www.kampfkunstmelk.at

