Die Ordensbrüder des Benediktinerstiftes Melk wählten am heutigen Mittwoch in einer geheimen Abstimmung einen neuen Abt. Die 29 Benediktiner stimmten dabei für den aktuellen Abt, Georg Wilfinger, der sich aufgrund seines bevorstehenden 70. Geburtstag der neuerlichen Wahl stellen musste. Mehr zur Wahl in der nächsten Melker NÖN.