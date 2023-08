Nächste Runde der Causa Jungbunzlauer: „Jetzt geht's erst richtig los“

Vor fünf Jahren fand im Gasthaus „Donaublick“ in Lehen die allererste Informationsveranstaltung zu den Jungbunzlauer-Plänen, eine Zitronensäurefabrik auf Gemeindegebieten von Zelking-Matzleinsdorf und Leiben zu errichten, statt. Es war damals eine hitzig geführte Debatte – es gab Buhrufe, einer der Teilnehmer bezeichnete damals den Einsatz der Bürgerinitiative „Ritter der Au“ gegen die Werksansiedlung als „Mittelalterdenken“. Fünf Jahre später haben die „Ritter“ in genau diesem Saal gut lachen.

Im Juli hob der Verwaltungsgerichtshof die UVP-Genehmigung für das Jungbunzlauer-Werk im Bezirk auf. Deshalb luden die Bürgerinitiative und ihre Rechtsvertretung, das Vater-Tochter-Gespann Wolfgang und Fiona List, zu einem Info-Event ins Gasthaus „Donaublick“. Aus dessen Fenstern im Saal hat man genau jenes Aufeld im Blick, das die Firma Jungbunzlauer gerne bebauen würde. Seit der Aufhebung der UVP-Genehmigung herrscht dort, am anderen Donauufer, bis auf Weiteres Baustopp.

So läuft die mündliche Verhandlung vorm Bundesverwaltungsgericht. Wolfgang und Fiona List gaben beim Infoevent Einblick in die mündliche Verhandlung, die nun nachgeholt werden muss. „Jetzt geht's erst richtig los“, betonte Fiona List. Sie verweist darauf, dass diese Verhandlung anders ablaufe als die mündliche Erörterung der UVP-Verhandlung in der Messe Wieselburg im Oktober 2020. „Es wird einzelne Verhandlungstage geben, an denen Themen wie etwa Geruch, Luft, Wasser, Landschaftsbild oder Lichtverschmutzung spezifisch behandelt werden“, erklärt sie. Das Gericht bestellt im Vorfeld dazu Gutachter – und diese Gutachten wiederum werden zwei bis drei Monate vor der Verhandlung zugestellt. „So kann man sich exakt auf den Themenschwerpunkt vorbereiten. Vor Ort wird alles vor dem Senat besprochen, man wird dort angehört“, erklärt Fiona List. „Das läuft dort fair ab. Nicht so wie in Wieselburg, das war ein negatives Erlebnis“, fügt Wolfgang List hinzu, der damals den Verhandlungsablauf der mündlichen Erörterung in der Messehalle kritisierte – der Verhandlungsleiter weigerte sich etwa mehrmals, Personen das Wort zu erteilen, wenn sie sich nicht vorab in die Rednerliste eingetragen hatten. „Unseres Erachtens ist das Vorhaben nicht umweltverträglich und stellt ein klimaschädliches Projekt dar, das nicht genehmigt werden sollte.“ Ein Datum für den ersten Verhandlungstermin steht derzeit noch nicht fest, die Lists gehen davon aus, dass man im Herbst mehr wissen werde.

Land NÖ vs. Rechtsvertretung der „Ritter“, die erste: Debatte um die Beschwerdeführer. Ebenso Thema beim Infoevent war ein Zitat von Leopold Schalhas, Leiter der Abteilung Anlagenrecht vom Land Niederösterreich , im Rahmen der NÖN-Berichterstattung um die jüngste Wendung in der „Causa Jungbunzlauer“. Worum ging's? Die Grünen kritisierten, dass das Land NÖ als erste Instanz bei der Kritik des Verwaltungsgerichtshofs und der Aufhebung der UVP-Genehmigung mitgemeint war. Schalhas argumentierte daraufhin, dass „es sich bei den im Erkenntnis genannten Beschwerdeführern um Personen handelt, die sich gar nicht am erstinstanzlichen Verfahren, also beim Land Niederösterreich, beteiligt“, sondern um welche, „die ihre Einwendungen erst beim Bundesverwaltungsgericht vorgebracht“ haben. Eine Aussage, die bei List für Kopfschütteln sorgt. Er sagt, dass jene Beschwerden der Nachbarn bereits „sehr wohl“ im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht wurden: „Alle Beschwerdeführer, die nun vom Verwaltungsgerichtshof im Erkenntnis genannt wurden, waren bereits im erstinstanzlichen Verfahren im Rahmen der Beschwerde der 'Ritter der Au' involviert.“ „Der Verwaltungsgerichtshof ist sogar explizit darauf eingegangen, dass die Einwendungen der Nachbarn nicht behandelt wurden“, erläuterte List. Schalhas hingegen „bleibt bei seinem Zitat“, wie er auf Anfrage betont: „Erst in der Beschwerde haben die Beschwerdeführer ihre subjektiv öffentlichen Rechte geltend gemacht und waren daher unbestritten als Nachbarn Partei im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht.“ Das Bundesverwaltungsgericht sei auf „diese vorgebrachten Beeinträchtigungen nicht so eingegangen, wie es juristisch korrekt erforderlich gewesen wäre“, kam es laut Schalhas zur Aufhebung. Auf ein gemeinsames Rechtsverständnis kommen die beiden in dieser Sache wohl nicht mehr. Auf Anfrage verweist eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtshofs dazu auf einen Absatz im Erkenntnis, in dem „in der Gestaltung des Spruches der Eindruck erweckt wird, als würden lediglich die einzelnen im Zuge des Beschwerdevorbringens erhobenen Einwände der revisionswerbenden Parteien abvotiert.“ Der Verwaltungsgerichtshof hob die Genehmigung auf, weil den Beschwerdeführern zu wenig Gehör geschenkt wurde. Es geht zurück in die zweite Instanz.

Blick von Lehen auf das Aufeld, Stand August 2023: Auf dieser Fläche soll gemäß den Plänen Jungbunzlauers eine Zitronensäurefabrik entstehen. Seit der Aufhebung der UVP-Genehmigung herrscht Baustopp. Foto: Denise Schweiger

Land NÖ vs. Rechtsvertretung der „Ritter“, die zweite: Aufwandsersatz. Noch einen Kritikpunkt sprachen die „Ritter“ beim Infoevent an: Der Verwaltungsgerichtshof hatte der Bürgerinitiative mit Hinterlegung am 18. Juli einen Aufwandsersatz zugesprochen – zu bezahlen vom Land Niederösterreich, „binnen zwei Wochen bei sonstiger Exekution.“ Diese Frist endete laut Obfrau-Stellvertreterin Barbara Gasner am 1. August, allerdings ohne Zahlungseingang. Bei telefonischer Nachfrage habe Fiona List aus der Abteilung Anlagenrecht die Antwort bekommen, dass es noch dauern werde, sie aber gerne das Land NÖ verklagen könne. Auf den Vorfall angesprochen sagt Abteilungsleiter Schalhas, dass dem Land das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs erst am 25. Juli zugestellt worden sei. „Erst ab dem Zeitpunkt der Zustellung bei der Behörde beginnen die zwei Wochen Frist. Das Erkenntnis wurde am 26. Juli protokolliert, von mir unterschrieben und an die Auszahlungsstelle weitergeleitet. Es sollte sich daher die Auszahlung innerhalb der Zahlungsfrist ausgehen.“