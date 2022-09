Melkerin schrieb Drohbrief an Psychiaterin

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Anfang März erhielt eine Psychiaterin aus dem Bezirk Melk einen Drohbrief, in dem sie als Mörderin und Tierquälerin bezeichnet und mit dem Tod bedroht wurde. Geschrieben haben soll den Brief eine 57-jährige Melkerin. Vor Gericht stritt die Frau dies allerdings ab.

Laut der gerichtlichen Gutachterin leidet die 57-Jährige an einer schizoaffektiven Psychose. Jedoch hätte die Angeklagte keinerlei Krankheitseinsicht, was sich auch vor Gericht widerspiegelte. Sie gab an, seit 2013 schon zwanzig Mal im Landesklinikum Mauer in stationärer Behandlung gewesen zu sein. Grund dafür wäre ihre Flucht vor ihrem Ex-Mann und ihrer Schwester: „Ich hatte Angst, dass ich ermordet werde“, so die 57-Jährige.

Die betroffene Ärztin gab an, dass die Angeklagte seit 2018 nicht mehr bei ihr in Behandlung gewesen sei. Erst zwei Monate nach Erhalt des Briefes erfuhr sie, dass dieser von der Angeklagten verfasst worden sei, da die Fingerabdrücke der 57-Jährigen übereinstimmten. Trotzdem verlangte der Anwalt der Frau ein grafologisches Gutachten, um festzustellen, ob der Brief von der Angeklagten stammt. Die Verhandlung wurde vertagt.

