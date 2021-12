Südliches Waldviertel: Leinen-Streit eskalierte

„Solche Schimpfwörter habe ich noch nie gehört. Ich habe mich gefürchtet“, resümiert ein 80-Jähriger vor Gericht. Der Pensionist war Anfang November mit seinem Hund an der Donau spazieren gegangen – die selbe Strecke wie immer. Dieses Mal hatte er jedoch ein unliebsames Zusammentreffen mit einem Fischer. Als er an diesem vorbeiging, habe ihm der 43-Jährige nachgerufen, er solle seinen Hund an die Leine nehmen. Er habe ihn aber nicht beachtet, sagt der Pensionist. Denn: „Dort ist keine Leinenpflicht.“ Als er nach einer halben Stunde wieder retour kam, soll ihm der Fischer erzürnt nachgelaufen sein, ihn beschimpft, bedroht und ihn angerempelt haben. Als der Pensionist sein Handy herausholen wollte, um Hilfe zu rufen, soll ihm der Fischer das Gerät abgenommen haben und zum Auto gegangen sein. Der Pensionist ging daraufhin zu seinem Auto, leinte den Hund an und bat den Mann, ihm sein Handy wiederzugeben. Der Fischer sagte jedoch, er habe sein Handy nicht. Beim vierten Mal kam der Pensionist mit der Polizei zurück.

So war das alles gar nicht, sagt der Fischer vor Gericht. Er bleibt bei seiner Version: Der andere spinne und habe sein Handy nur verloren. Er habe vielleicht ein bisschen geschimpft, aber den anderen nicht bedroht oder angegriffen. Doch der Richter findet den Hundebesitzer glaubwürdig: „Es wäre absurd, wenn man sich so eine detaillierte Geschichte ausdenken würde.“

Am Ende übernimmt der Angeklagte nach Rücksprache mit seinem Anwalt doch Verantwortung. Der Richter gibt ihm eine Diversion. Er bekommt also keine Verurteilung, muss aber eine Geldbuße von 1.800 Euro zahlen sowie 200 Euro an den Hundebesitzer als Schadenswiedergutmachung für das Handy.