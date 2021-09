Ein 36-jähriger Melker stand heute vor dem Geschworenengericht in St. Pölten. Die Anklage lautete auf nationalsozialistische Wiederbetätigung im Sinne von § 3g Verbotsgesetz. 35 Postings, die den Nationalsozialismus verharmlosen, habe der Angeklagte zwischen Mai 2017 und April 2018, als er noch in St. Leonhard lebte, in einer WhatsApp-Gruppe veröffentlicht, wie der Staatsanwalt zu Beginn der Verhandlung ausführte.

Dabei habe es sich unter anderem um Fotomontagen, Zeichnungen und historische Fotos, mit welchen nationalsozialistisches Gedankengut propagiert wurde, gehandelt. Auf vielen der 35 Postings sei beispielsweise Adolf Hitler zu sehen gewesen, versehen mit NS-verharmlosenden Grußbotschaften.

Kein "typischer Wiederbetätiger"

Der Pflichtverteidiger machte gleich zu Beginn klar, dass sich sein Mandant uneingeschränkt schuldig bekennt. Gleichzeitig führte er ins Treffen, dass der Angeklagte im April 2018 freiwillig aus der WhatsApp-Gruppe ausgestiegen sei, seitdem keinerlei Aktivität in diese Richtung unternommen habe, unbescholten sei und der Tatzeitraum bereits längere Zeit zurückliege. Auch sei seinem Mandanten nicht bewusst gewesen, dass die WhatsApp-Gruppe 18 Mitglieder umfasste – der Angeklagte habe nur zwei davon gekannt. Dass der Austritt aus der WhatsApp-Gruppe ausgerechnet am 20. April – der Geburtstag Adolf Hitlers – erfolgte, sei reiner Zufall gewesen. Und der Melker sei auch kein „typischer Wiederbetätiger“ – er habe beispielsweise keine NS-Devotionalien zu Hause gehabt.

Als er selbst am Wort war, bekannte sich der Melker schuldig. Er habe damals nicht weiter nachgedacht und sei sich auch der Strafbarkeit nicht bewusst gewesen. Heute wisse er, dass er sich strafbar gemacht hat. Es liege ihm schon schwer im Magen, sagte der Angeklagte, bevor sich die Geschworenen für die Beratung zurückzogen.

Alle 35 Postings strafbar

Die acht Geschworenen befanden den Melker im Fall von allen 35 Postings für schuldig, gegen das Verbotsgesetz verstoßen zu haben. Das Strafmaß beträgt ein bis zehn Jahre. Zu 18 Monaten bedingter Haft wurde der Angeklagte schließlich verurteilt. Als mildernd für die Strafe sah die Richterin den bisher ordentlichen Lebenswandel des Angeklagten, sein umfassendes Geständnis, dass er im April 2018 von selbst aus der WhatsApp-Gruppe ausgetreten ist und dass er seitdem auch nichts mehr Entsprechendes gepostet hat, an. Erschwerend seien dagegen die große Anzahl von 35 Postings und der lange Zeitraum – elf Monate – gewesen, erläuterte die Richterin.

„Ich nehme das Urteil an“, sagte der Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft schloss sich an. Das Urteil ist damit rechtskräftig.