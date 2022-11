Schlägerei im Schloss Leiben: 18-Jähriger freigesprochen

Im März soll bei einer Party im Schloss Leiben in den frühen Morgenstunden im Schlosshof eine gewaltsame Auseinandersetzung passiert sein. Dabei wurden angeblich zwei Personen, ein Security und ein Außenstehender verletzt, als sie helfen wollten. Eine weitere Person wurde durch einen Schlag auf den Hinterkopf verletzt.

Vor Gericht saß ein 18-jähriger Präsenzdiener. Er soll den Security und einen Helfenden unprovoziert attackiert und schwer verletzt haben. Der junge Mann bestritt jedoch, in die Schlägerei verwickelt gewesen zu sein. Nach seinen eigenen Angaben, und denen seiner Freundin, befand er sich während der Schlägerei noch im Inneren des Schlosses. Die beiden sollen erst dazugestoßen sein, als der Trubel schon vorbei war, und sich um die Verletzten gekümmert haben. Ein tschechischer Gastarbeiter, der die Auseinandersetzung schlichten wollte, gab an, von einem ihm unbekannten Angreifer zu Boden geworfen und gegen Gesicht und Arme getreten worden zu sein. Dabei erlitt er einen Bruch an der Elle. Ein Security-Mitarbeiter schilderte ähnliches. Während seines Eingreifens wurde er von einem jungen Mann attackiert, der erst von ihm abließ, als er sich als Security zu erkennen gab. Dabei zog er sich eine Zerrung des Sprunggelenks zu.

Der 18-Jährige blieb jedoch bei seiner Verantwortung und während des Beweisverfahrens kamen Zweifel an der Schuld des Angeklagten auf. Die Zeugenaussagen deuteten auf einen Freund des Angeklagten hin. Der Richter entschied sich, den jungen Mann freizusprechen. Nicht rechtskräftig.

