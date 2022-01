Gratis-Wohnungen für Asylswerber in Pöggstall? "Schwachsinn!"

„Das ist wirklich völliger Schwachsinn, sonst gar nichts“, schüttelt ÖVP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer den Kopf.

Die NÖN konfrontierte sie mit einem Gerücht, das durch eine Leserin die Redaktion erreichte: Angeblich solle ein Gebäude in Pöggstall errichtet werden, in dem „ausschließlich Asylwerber“ untergebracht werden sollen, diese Wohnungen stünden ihnen, so habe sie es vernommen, „kostenlos zur Verfügung“. „Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt“, betont Straßhofer auf NÖN-Anfrage. Es entstehe auch derzeit kein Neubau in der Gemeinde. „Ich kann nur nochmals in aller Deutlichkeit betonen: Das ist Blödsinn.“