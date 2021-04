Mit der Umbenennung des Lebensmittelmarktes Merkur in BillaPlus findet sich derzeit die kuriose Situation, dass sich die Melker Billa-Filiale und die neue BillaPlus-Filiale in unmittelbarer Nachbarschaft befinden. Rasch kamen Gerüchte auf, dass die, mittlerweile in die Jahre gekommene, Billa-Filiale in wenigen Monaten weichen muss.

Dies dementiert auf NÖN-Nachfrage allerdings der REWE-Konzern, zu dem beiden Marken gehören. So gebe es derzeit keine Pläne, die bestehende Billa-Filiale zu schließen, da beide Standorte von den Kunden gut angenommen werden. „Billa bietete ein umfassendes Grundsortiment für den täglichen Bedarf, BillaPlus ein vielfältigeres und größeres Sortiment“, betont der REWE-Konzern