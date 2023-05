Neos-Aufbau: Mehr Pink für Melk?

Die Gerüchteküche in der Stadt brodelt bereits seit Monaten über eine mögliche Gründung einer Ortsgruppe der NEOS. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Versuche, eine pinke Ortsgruppe aus der Taufe zu heben. Aktuell involviert in das Projekt ist Ex-Löwenpark-Centerleiterin und Unternehmerin Daniela Koch. Allerdings nicht, wie so manche in Melk munkelten, als mögliche Kandidatin bei der kommenden Gemeinderatswahl 2025. Gegenüber der NÖN betont sie, dass sie derzeit bei den NEOS für die Regional- und Gemeindenentwicklung der NEOS im Mostviertel zuständig sei. „Ich habe aktuell genug zu tun mit dem Aufbau der NEOS im Mostviertel. Ob die NEOS 2025 in Melk antreten, kann ich derzeit nicht bestätigen, ob ich das sein werde, noch weniger. Bei mir können sich aber gerne jederzeit Interessierte melden. Aus derzeitiger Sicht werde ich nicht kandidieren“, betont Koch im NÖN-Gespräch.

Und wie sieht aktuell die Situation der NEOS im Bezirk Melk aus? Pressesprecher Jürgen Hirschmann berichtet über einen regelrechten Mitglieder-Schub aufgrund der schwarz-blauen Landesregierung. „Darunter sind auch viele ,Neue', die in ihren Gemeinden arbeiten wollen“, meint Hirschmann. Im Bezirk Melk findet derzeit ein Austausch mit Menschen statt, um die Zusammenarbeit auf Gemeindeebene auszuloten.

Bereits fix sind die Formierungen von Ortsgruppen in Persenbeug-Gottsdorf und in Leiben. Genau in diesen Gemeinden stellten die NEOS bei der jüngsten Landtagswahl mit Mathias Mario Ivancic (Leiben) und Martin Pfeiffer auch zwei Kandidaten.

