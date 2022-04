Oliver Godderidge hört als Basssolist auf: „War a schöne Zeit“

Werbung

Einen letzten Zug nimmt der ehemalige Manker Bürgermeister Oliver Godderidge von seiner Zigarette, bevor es für ihn auf die Bühne geht. Zum letzten Mal. Zufrieden blickt der Basssolist auf seine Zeit im Gesangsverein Mank zurück. Und das sind stolze 58 Jahre.

An seine Anfänge erinnert er sich bis heute: „Am 7. September 1964 habe ich meinen Dienst in der Hauptschule Mank angetreten. Drei Tage später sang ich bereits im Chor mit.“ Im selben Jahr wurde er schon als Solist für die Weihnachtsmesse unter der Leitung von Chormeister Karl Schagerl (sen.) eingesetzt. Von 1973 bis 1995 war er selbst als Obmann vom Gesangsverein Mank tätig.

Ursprünglich kommt Godderidge aus Pöchlarn, maturiert und studiert hat er in Salzburg. Dort belegte er auch Gesangs- und Geigenunterricht. Nach zehn Jahren in Salzburg kam er nach Mank. Dort begann er an der Hauptschule und polytechnischen Schule als Lehrer für Musik, bildnerische Erziehung und Mathematik. Seine Karriere ging aber auch über die Stadtgrenzen von Mank hinaus: So wirkte er auch bei großen Auftritten in der Wachau vom Stift Melk bis nach Krems mit.

In den letzten Jahren waren es aber die Sonntagsmessen und Feiertage, die er mit seiner Stimme begleitete. „Aber irgendwann ist es genug“, sagt er mit ruhiger Stimme vor seinem letzten Auftritt. Nervös wirkt er nicht. Unter der Leitung von Leopold Griessler ließ er seine Stimme vergangenen Sonntag noch einmal in der Ostermesse in der Kirche erklingen. Freunde und Familie, auch Stadtchef Martin Leonhardsberger (ÖVP) sind gekommen. Er freut sich nun auf seine Ruhe und beteuert in keinem Wort das Karriereende, das er nun zog: „Es war eine schöne Zeit.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.