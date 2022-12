Berührendes Zeitzeugengespräch in der Berufsschule Pöchlarn

Werbung

Es ist bereits eine Tradition an der Landesberufsschule Pöchlarn (LBS): Ingrid Portenschlager wird seit vielen Jahren eingeladen, um im Rahmen eines Zeitzeugengesprächs über die Geschichte ihres Vaters Ernst Reiter zu erzählen. Reiter kam als Bibelforscher, wie in der NS-Zeit die Zeugen Jehovas genannt wurden, nach 1.600 Tagen Gefangenschaft im KZ Flossenbürg schwer traumatisiert nach Hause.

Die Schülerschaft der LBS Pöchlarn widmete sich insgesamt einer Woche auf 14 Schautafeln den Lebensgeschichten der Opfer und Toten im Rahmen einer NS-Gedenkausstellung. Die Schautafeln erzählten aber nicht nur die Lebensgeschichten, sondern gaben auch Einblick in den Lageralltag, der „Hölle von Mauthausen“ und dem Terror gegenüber Kindern. Der berührende Vortrag der 73-jährigen Portenschlager holte den Holocaust und seine grausamen Auswirkungen in die Jetztzeit. „Aus Fehlern lernt man, aber hätten wir wirklich aus der Geschichte gelernt, hätten wir heute keinen Krieg in der Ukraine“, meint Portenschlager.

Gelebter Zusammenhalt als Lehre für das Leben

Die 32 Schülerinnen und Schüler verfolgten die Erzählungen über Portenschlagers Vater, der Einzelhaft, Folter und Hunger durchlebte. „Die 23-köpfige Gruppe der Bibelforscher mit dem Lila Winkel, der Ernst Reiter angehörte, hielt eisern zusammen, und jeder opferte sich für den anderen auf“, erzählt Portenschlager.

Dieser gelebte Zusammenhalt war eine der Lehren, die Tochter Ingrid für ihr Leben zog. Ihr Vater mahnte seine drei Töchter, mit allen Menschen gut auszukommen und das Positive zu sehen. Noch heute erinnert sie sich an das weiße Blatt Papier mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Auf die Frage ihres Vaters, was sie denn sehe, wies sie auf den schwarzen Punkt hin. Ihr Vater lehrte sie, alle Menschen als ein weißes Blatt Papier zu sehen, statt sich auf die Fehler, die jeder hat, zu konzentrieren.

Eine Begebenheit aus ihrer Jugendzeit ist Portenschlager noch besonders in Erinnerung. Als 16-Jährige begegnete sie mit ihrem Vater per Zufall einem ehemaligen Peiniger. „Der Mann hasste meinen Vater so sehr, dass er ihn jedes Mal, wenn er ihn im KZ sah, mit einem Gartenschlauch − gefüllt mit Sand − schlug“, sagt die Zeitzeugin. Aber anstelle den ehemaligen Peiniger zur Rede zu stellen, sagte Reiter nur: „Komm Max, trinken wir ein Bier.“

Für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler kamen die Botschaften von Portenschlager an. „Egal, wie schwierig die Umstände auch waren. Dieser beeindruckende Mann wollte nicht aufgeben, sondern für seine Überzeugung kämpfen“, meint Berufsschüler Erik Amon. Sebastan Leitgeb will danach gar seine Handlungsmuster ändern: „Den schwarzen Punkt am weißen Papier kenne ich von mir persönlich. Ich habe mir fest vorgenommen, mein Gegenüber positiv zu sehen und zu überlegen, was hinter einem bestimmten Verhalten stecken könnte.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.