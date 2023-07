Kilb: Smileys sollen Raser stoppen

Ein lachendes oder trauriges Smiley begrüßt seit wenigen Wochen Autofahrer in Kilb, wenn sie vom Waldstadion die Bürgerwaldstraße in Richtung Ortszentrum fahren. Eigentlich gelten hier die innerorts üblichen 50 km/h, Anrainerinnen und Anrainer meldeten beim Gemeindeamt aber immer öfter zu schnelle Autofahrer. „Da sich in diesem Bereich auch der Kindergarten befindet, haben wir die Geschwindigkeitsmessung aufgestellt“, erklärt Kilbs Bürgermeister Manfred Roitner (ÖVP). Ausgewertet werden die Schnellfahrer zwar nicht, die Gemeinde erhofft sich aus der Anzeige aber einen gewissen Lerneffekt bei den Autofahrern.

Der Einsatz der Smileys ist in der Gemeinde aber nicht neu: Die Gemeinde hat diese vor geraumer Zeit angekauft, seither werden sie immer wieder als Hinweisgeber im gesamten Ortsgebiet eingesetzt.