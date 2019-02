Ostern – ein Fest des Friedens und der Stille. Doch heuer könnte es mit der Ruhe vorbei sein. Denn der Karfreitag sorgt für Diskussionen. Bis dato war dieser Tag für Katholiken kein Feiertag. Jetzt soll er zu einem halben Feiertag für alle werden. So hätten es ÖVP und FPÖ geplant.

Doch was würde dieser Beschluss für die Wirtschaft bedeuten? Geplant ist, dass schon der folgende Karfreitag am 19. April der neuen Regelung unterliegen soll. „Glücklich bin ich mit dieser Idee nicht“, bemängelt Maria Schwinn von der Loosdorfer Bäckerei Schwinn das Vorhaben.

„Derzeit setze ich mich damit nicht auseinander. Wenn es so weit ist, werde ich entscheiden, wie wir vorgehen“, gibt die Unternehmerin weiter an. Zu bedenken gibt sie, dass der Umsatz weniger sein wird und die Kosten gleich hoch bleiben werden, wenn der Karfreitag zum halben Feiertag wird.

„Grundsätzlich ist diese Entscheidung in unserer multireligiösen Welt völlig unnötig und so nicht richtig gelöst“Silvia Lasselsberger von Cult Caffè in Neumarkt

Genauso sieht es Peter Gottwald von der Firma Gottwald in Melk. „Jeder Feiertag mehr ist für den Handel nicht gut“, stellt er klar. Weiters findet er diese halbe-halbe Lösung typisch österreichisch. Bei ihm in der Firma betrifft es die Elektro-Abteilung und die Vinothek. In der Zentrale ist am Freitag ab mittags frei.

„Falls die Novellierung kommen sollte, können wir sie sofort umsetzen“, meint der Geschäftsführer. Silvia Lasselsberger von Cult Caffè in Neumarkt steht der Entscheidung der Regierung ebenso skeptisch gegenüber. „Es geht zulasten der Unternehmen, wir müssen wieder die Kosten tragen“, merkt sie an. Doch wenn es so beschlossen wird, dann wird es nach gesetzlicher Vorgabe umgesetzt. „Grundsätzlich ist diese Entscheidung in unserer multireligiösen Welt völlig unnötig und so nicht richtig gelöst“, meint Lasselsberger.

Als Unternehmerin findet sie es nicht notwendig und kein Arbeitnehmer habe es je gefordert. Auch den Angehörigen der evangelischen Kirche gegenüber sei es nicht fair, weil diese nun einen halben Feiertag „verlieren“. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, ist sich Franz Eckl, Obmann der Melker Wirtschaftskammer, sicher. Er kritisiert das mögliche Novum und stellt klar: „Die Wirtschaft verträgt keinen weiteren Feiertag und bei der Änderung bleibt der Konsument auf der Strecke.“

Es wird dann zu weiteren Preisaufschlägen kommen. Doch Eckl rät seinen Unternehmern, vorerst abzuwarten. „Lassen wir die Kirche im Dorf. Das Osterfest ist ein Fest des Friedens und keiner soll sich nervös machen lassen“, beschwichtigt der WK-Obmann. Am 27. Februar soll der Antrag von den Koalitionsparteien jedenfalls einmal auf die Tagesordnung des Nationalratsplenums kommen.