17 Bereiche, gebündelt in fünf Themenfelder, die den Melkern am Herzen liegen:

Belebung Altstadt

Nahversorger in der Altstadt, Belebung ungenutzter Geschäfte, hochwertige Geschäfte, Anreiz für neue Geschäfte

Verkehr und Parkraum

Öffentliche Anbindung an die Katastralgemeinden, autofreier Hauptplatz, keine Autorallye in der Stadt, Parkhaus am Bahnhof

Stadtgestaltung

Schatten am Hauptplatz, Boulevard überdenken, Gestaltung der Altstadt

Lebensraum

Jungbunzlauer verhindern

Marketing und Tourismus

Professionelles Stadtmarketing, hochwertiger Tourismus

Immobilienpolitik

Kein Verkauf der alten Post, kein Ausverkauf der Stadt