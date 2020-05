Nach acht Wochen ist es wieder so weit: „Homeschooling“ hat ein Ende – teilweise.

Die Kinder von sechs bis 14 Jahre dürfen wieder zur Schule gehen. So auch die 213 Volksschüler aus Loosdorf. Für die Schule mit den meisten Kindern im Bezirk ist die gestaffelte Schulöffnung eine Herausforderung.

„Aus pädagogischen Gründen haben wir uns für die Reißverschluss-Variante entschieden“Schulleiterin Petra Matejschek

„Aus pädagogischen Gründen haben wir uns für die Reißverschluss-Variante entschieden“, erklärt Schulleiterin Petra Matejschek. Das heißt: Einen Tag gehen die Kinder zur Schule und am folgenden bleiben sie zu Hause. Die Schüler sind in A- und B-Gruppen eingeteilt worden. Am 18. Mai startet die Gruppe A. „Die Herausforderung besteht darin, auf die Geschwisterkinder im Schulgebäude Rücksicht zu nehmen, daher haben wir eng mit der NMS und der ASO zusammengearbeitet“, teilt Matejschek mit.

Für die Eltern soll dies eine Erleichterung sein, wenn die Kinder nicht noch zusätzlich an unterschiedlichen Tagen zur Schule müssen. Ein Problem ist noch der Platzmangel. „Da manche Eltern die Kinder auch an Tagen in die Schule schicken müssen, an denen für sie kein Unterricht stattfindet, müssen wir bezüglich der Räumlichkeiten kreativ werden“, fügt Matejschek an. Doch da kein Sportunterricht abgehalten werden soll, stehen den Lehrkräften die Turnsäle zur Verfügung. Doch eines stellt die Leiterin klar: „Wir hoffen, dass nicht zu viele Eltern davon Gebrauch machen müssen, da wir auch personell kaum Ressourcen haben.“

„Homeschooling“ brachte auch Vorteile

Die Zeit des „Homeschoolings“ brachte aber auch Vorteile. Denn hier evaluierte das Lehrteam, was sich für die Zeit danach bewährt hat und beibehalten werden soll. „Auf alle Fälle freue ich mich persönlich schon sehr darauf, dass wieder mehr Leben und etwas Normalität in die Schule einkehrt. Ich freue mich auf Kinderlachen und auf nette Gespräche mit meinen Kolleginnen“, sagt Matejschek.

Die Gemeinde hat mit der Schulöffnung auch sekundär Mehrarbeit. „Die Reinigungskräfte sind bei der Gemeinde angestellt und müssen jetzt die Räumlichkeiten öfters desinfizieren“, erklärt SP-Bürgermeister Thomas Vasku. Beim Schuleingang werden die Kinder angewiesen, den Abstand einzuhalten und sich gründlich zu desinfizieren. „Es gibt genaue Anweisungen, wie alles ablaufen muss“, erklärt Vasku.