Gynäkologe neu im GBZ Melk

Am vergangenen Montag fiel der Startschuss: Gynäkologe Jürgen Manhart, der auch Oberarzt im Krankenhaus Lilienfeld ist und zuvor eine Wahlarztordination in Wilhelmsburg betrieb, eröffnete seine Ordination im Melker GBZ. Die Bezirkshauptstadt hat mit Manhart nun wieder einen Frauenarzt auf „Kassabasis“, nachdem Rudolf Wiebogen seine Pension antrat.

„Das größte Fragezeichen war im Prinzip die Räumlichkeit. Da das GBZ bis auf den letzten Quadratmeter ausgebucht und ein Zubau derzeit in Planung ist, war es nicht sicher, ob ich meine Ordination im GBZ eröffnen kann. Die Familie Gottwald hat aber sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt und mit dem Container als Übergangslösung die optimalen Bedingungen für meinen Start im GBZ geschaffen“, bedankt sich der Arzt. Besonders freut sich auch das Team der Radiologie Melk über den Neuzugang: Mammographie, Ultraschall, Knochendichtemessung und gynäkologische Versorgung sind somit an einem Ort. „Wir werden gut zusammenarbeiten und die Frauenheilkunde mit der bildgebenden Diagnostik in der Radiologie weiter verknüpfen“, betont Manhart.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.