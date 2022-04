Aufwertung für die Versorgung in Melk

Werbung

Mit Anfang des Jahres 2023 erhält die Bezirkshauptstadt erstmals eine Primärversorgungseinheit (PVE). Dabei wird das PVE aus einer bestehenden Gruppenpraxis entwickelt und in Form eines Zentrums gegründet. Federführend hinter dem PVE stehen die Melker Allgemeinmedizinerinnen Ida-Maria Kisler und Birgit Kuran. In ihrer derzeitigen Gruppenpraxis in der Bahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zum Melker Bahnhof wird das neue PVE errichtet. Laut der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wird das Team zur Eröffnung aus mindestens drei Ärztinnen bestehen. Es soll ein erweitertes Team mit mehreren unterschiedlichen Berufsgruppen für die Versorgung der Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen, wobei zu der allgemeinmedizinischen Basisversorgung ein zusätzlicher Schwerpunkt auf die psychischen Gesundheit gelegt werden soll. Die PVE wird von 7 bis 19 Uhr von Montag bis Freitag erreichbar sein. Weitere Details will auf Anfrage weder die ÖGK noch Kisler verraten. „Aktuell werden die Details mit den Umsetzungspartnern NÖGUS, ÖGL und der NÖ Ärztekammer erarbeitet“, betont Kisler.

Derzeit offen ist auch die Frage, ob die PVE künftig ähnlich ausgelegt wird wie das PVZ in St. Pölten. Dort werden seit wenigen Wochen, in einem Probebetrieb, auch Notfälle behandelt, um das St. Pöltner Universitätsklinikum zu entlasten. Ob dies auch in Melk geplant ist, will weder ÖGK noch Kisler aktuell beantworten.

Erfreut über die Entwicklung ist Gesundheitsstadträtin Sabine Jansky (SPÖ). „Es ist eine Aufwertung für die Stadt und enorm wichtig, dass die Kassenstellen in der Stadt erhalten bleiben. Ich freue mich, dass wir mit Ida-Maria Kisler eine derart engagierte Ärztin haben, auf deren Initiative das Projekt startete“, sagt Jansky.

