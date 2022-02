Bewegung bei Kassenstelle in Ybbs?

Die Abwanderung von Augenarzt Albert Daxer von Ybbs nach Wieselburg samt Mitnahme des Kassenvertrages sorgt in Ybbs seit November für heftige Diskussionen. Stadtchefin Ulrike Schachner fordert mit Unterstützung von Nationalratsabgeordnetem Alois Schroll und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (alle SPÖ) eine neue Kassenstelle für den Bezirk Melk und wird nicht müde zu betonen, dass der Bezirk Melk derzeit klar unterbesetzt ist. Bisher stieg die Gesundheitskasse (ÖGK) immer auf die Bremse und verwies auf die Nähe zu Wieselburg. Besonders bitter für Schachner ist, dass es derzeit mit Georg Loidl sogar einen Augenarzt für Ybbs gäbe, der eine Kassenarztpraxis eröffnen möchte und alle für die Planstelle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen würde.

Jetzt dürfte nun doch Bewegung in die Angelegenheit kommen. So werten die derzeit laufende Prüfung durch die Gesundheitskasse Königsberger-Ludwig und Schachner als ersten Etappensieg. „Wir haben das Gespräch zu den Verantwortlichen gesucht. Dort befindet sich unsere Causa in Prüfung. Es muss unser aller Anliegen sein, über ein möglichst engmaschiges Netz an Kassenärzten zu verfügen“, betont die Landesrätin im Rahmen eines Arbeitsgesprächs in Ybbs. Schachner verweist abermals auf das Einzugsgebiet und die Notwendigkeit der Kassenstelle: „Praxisräumlichkeiten und Interessenten wären umgehend verfügbar. Die Nachbesetzung der Kassenstelle ist unumgänglich, alleine, um den langen Wartezeiten entgegenzutreten.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden