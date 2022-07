Neue Station im Landesklinikum Melk eröffnet

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Erst Widerstand aus Mauer, dann Umbauphase während Corona: Die Übersiedlung der Neurologie ins Melker Landesklinikum war eine Herausforderung. Eine Herausforderung, die man im Spital der Bezirkshauptstadt meisterte: In der Vorwoche wurde die Station Neuro-C in feierlichem Rahmen im Landesklinikum eröffnet.

„Wir waren sehr gefordert“, spricht Pflegedirektorin Doris Roislehner die verschiedenen Aufgabenfelder – die Bildung neuer Teams, die räumliche Adaptierung, neue Strukturen – an. Und all das zwischen den „Wellen der Pandemie“. Dass alles geschafft ist – „auch durch die großartige Unterstützung aus den Kliniken Mauer, Allentsteig und Tulln“, betont sie – und bereits Anfang Mai die ersten Patienten auf der neuen Station betreut werden konnten, erfülle sie mit Stolz. „Heute, zur Eröffnung, ist die Station bereits voll belegt“, sagt Peter Hruschka, kaufmännischer Direktor. Die neue Station ist für die neurologische Rehabilitation geschaffen und umfasst 24 Betten für Patientinnen und Patienten der Phase C.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.