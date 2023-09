Neuer Arzt als ersten Schritt für neues Gesundheitszentrum

LOOSDORFDie Arztsuche in Loosdorf ist beendet: Mit Jänner 2024 startet Allgemeinmediziner Mohammed Mahmoud seine Praxis in den Räumlichkeiten der Volkshilfe beim Loosdorfer Gemeindeamt. Die Volkshilfe verzichtet dabei auf Räumlichkeiten und „wandert“ einen Raum weiter, wie SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku erklärt: „Ich bin froh, dass wir diese Kassenstelle nun besetzt haben. “

Geboren in Beirut studierte Mahmoud in Wien Medizin, um danach in der Notfallambulanz im Krankenhaus Hietzing zu arbeiten. Jetzt fühlt sich der Mediziner bereit für den nächsten Schritt: „Ich hoffe mir in Loosdorf einen Namen zu machen. Es ist sowohl beruflich als auch menschlich eine Herausforderung“. Künftig soll die Praxis täglich außer Dienstag am Vormittag geöffnet sein, zusätzlich steht Mahmoud an zwei Nachmittagen in seiner Praxis. Aktuell befindet sich der Mediziner nicht nur mitten im Umbau seiner Praxis, sondern auch auf Personalsuche – zwei Ordinationsassistenten werden gesucht. Künftig will Mahmoud den Fokus auf Vorsorgeuntersuchungen legen: „Ich will das Gesundheitsbewusstsein der Loosdorfer stärken. “

Die Etablierung der neuen Arztpraxis ist aber nur der erste Schritt, dem mit einem Gesundheitszentrum gegenüber des Gemeindeamtes der nächste Folgen soll. „Kopf“ hinter dem Projekt ist Apothekerin Cathrin Taufner-Stich. Der Startschuss könnte bereits im Herbst 2024 erfolgen, spätestens 2026 ist die Eröffnung geplant. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde plant Stich die Etablierung eines Gesundheitszentrums mitten im Ortskern, welches neben Ärzten auch etwa Physiotherapie, eine Community Nurse und eine Apotheke beinhaltet. „Es gibt aktuell viele Ideen, auch in Richtung PVE. Wenn jemand Interesse an der Teilnahme hat, kann er sich gerne bei mir oder bei der Gemeinde melden. Das Ziel ist eine stabile Versorgung für die Bevölkerung und dabei sind längere Öffnungszeiten wichtig“, wirbt Taufner-Stich für das Projekt.

Vollste Unterstützung für das Projekt verspricht Vasku: „Das Thema Gesundheit wird ein Schwerpunkt, wo wir gemeinsam in eine Richtung gehen. Wir haben ein Einzugsgebiet von 10.000 Personen und wollen gemeinsam ein Projekt entwickeln. Ich will auch die Wichtigkeit der Vorsorge in den Köpfen der Menschen verankern.“ Ansiedeln in das neue Gesundheitszentrum könnte sich auch ein Zahnarzt – aktuell ist eine Kassenstelle in Loosdorf offen.