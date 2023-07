Startschuss für Melker PVZ

Seit Montag ist das erste Primärversorgungszentrum (PVZ) in der Bezirkshauptstadt Melk in Betrieb. In den vergangenen beiden Jahren entwickelte sich die Einzelpraxis von Allgemeinmedizinerin Ida-Maria Kisler zu einer Gruppenpraxis mit den Medizinerinnen Birgit Kuran und Elisabeth Grünberger. Das Projekt wurde im Herbst 2022 vorgestellt, mit der Eröffnung zu Beginn dieser Woche ist es auch das erste ausschließlich weibliche Gründerteam in Niederösterreich.

Das PVZ befindet sich in der Bahnhofstraße direkt neben dem Melker Bahnhof und damit am gleichen Standort wie die Gruppenpraxis. „Als PVZ bieten wir die gewohnten allgemeinmedizinischen Kassenleistungen an. Zusätzlich, und das ist eine der Besonderheiten eines PVZ, können verschiedene therapeutische Kassenleistungen von unseren Patienten in Anspruch genommen werden“, erklärt Kisler.

Neben den Ärztinnen zählen zum Team auch diplomiertes Plegepersonal, Assistenten, Wundmanager, physikalische Therapeuten, Diätologinnen und ein Psychologe.

Die einstige Gruppenpraxis in der Bahnhofstraße sowie die Parkplätze in unmittelbarer Gebäudenähe wurden in den vergangenen Monaten – unterstützt durch Förderungen der Europäischen Union – renoviert und modern gestaltet. Die erweiterten Öffnungszeiten sind täglich von 7 bis 19 Uhr.

Erfreut über den Start des ersten Primärversorgungszentrums in der Stadt zeigt sich auch Gesundheitsstadträtin Sabine Jansky: „Das PVZ ist ein niederschwelliges Angebot in der Gesundheitsversorgung. Ich gratuliere dem Team für sein Engagement, und dass es die Herausforderungen annimmt, die medizinische Versorgung zu verbessern.“