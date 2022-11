Startschuss für Primärversorgungseinheit in Melk

Mit Frühjahr 2023 erhält die Bezirkshauptstadt erstmals eine Primärversorgungseinheit (PVE). Dabei wird das PVE aus der bestehenden Gruppenpraxis von Ida-Maria Kisler, Birgit Kuran, Elisabeth Grünberger und Nadia Macik entwickelt und in Form eines Zentrums gegründet. Am Donnerstag gab das ausschließlich weibliche PVE-Gründungsteam gemeinsam mit Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), der Vizepräsidentin der NÖ Ärztekammer Martina Hasenhündl und dem Vorsitzender des Landesstellenausschusses der Österreichischen Gesundheitskasse in Niederösterreich, Norbert Fidler, den offiziellen Startschuss.

Das Gründungsteam setzt dabei auf Familienmedizin mit Schwerpunkten auf psychischer Gesundheit, Wundmanagement sowie Geriatrie- und Palliativmedizin. „Wir wollen über die reine Grundversorgung hinaus Schwerpunkte anbieten, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Daher ist Psychotherapie in großem Ausmaß geplant. Wir wollen Gesundheitsvor- und Gesundheitsnachsorge, die Begleitung unter anderem von chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten sowie Menschen mit Fatigue-Syndrom, und Case und Care-Management anbieten. Und: Palliativmedizin wird weiterhin ein wesentlicher Bestandteil bleiben“, erläutert Kisler.

Erfreut über die künftige Entstehung in Melk zeigt sich auch Eichtinger:„Heuer konnten wir in Niederösterreich bereits den Start von zwei neuen Gesundheitszentren feiern. Im kommenden Jahr werden mindestens zwei weitere hinzukommen. Eines davon ist das Gesundheitszentrum Melk. Das erste rein weibliche Gründerteam will hier - gemeinsam mit einem breitgefächerten Team – eine umfassende Gesundheitsversorgung anbieten."

Alle weiteren Details zum neuen Gesundheitszentrum in der Bezirkshauptstadt lesen Sie in der kommenden Melker NÖN sowie im E-Paper.

