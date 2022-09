Therapiezentrum Ybbs: 64 neue Betten sichern Zukunft am Standort

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Ybbser Therapiezentrum ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Stadtgemeinde Ybbs und wichtiger Bestandteil des psychiatrischen Versorgungsangebots des Wiener Gesundheitsverbundes. Um den modernen Anforderungen in der Behandlung gerecht zu werden, sind in naher Zukunft Sanierungs- und Neubaumaßnahmen geplant.

Dazu zählen die Entflechtung von Psychiatrie und Sozialtherapie und die Etablierung von Ein- und Zweibettzimmern anstelle von Mehrbettzimmern. Daneben sehen die Pläne neue Aufenthaltsräume, genügend Nassräume sowie die Schaffung von Therapieräumen und Garderoben ebenso wie Notfallkapazitäten vor. Nach dem Ende der Umbauarbeiten soll auch eine Erweiterung für multiprofessionelle Therapiemöglichkeiten abgeschlossen sein.

Gemeinsame Besprechung: Alexander Baumgartner, Verwaltungsdirektor Franz Brandstetter, die ärztliche Direktorin Hannelore Monschein, Nationalratsabgeordneter Alois Schroll und Pflegedienstdirektor Harald Holzer. Foto: privat

Trotz der Errichtung eines Neubaus auf dem bestehenden Gelände bleibt die Bettenanzahl unverändert. Der Neubau erhält eine Kapazität von 64 Betten. Wann der Startschuss für die Umbauarbeiten erfolgt, hängt laut einem Sprecher des Wiener Gesundheitsverbandes vom Beschluss im Wiener Gemeinderat ab. Dieser ist derzeit noch offen. Die Stadt Wien ist Betreiberin des Therapiezentrums. Danach werden Kosten und genauer Zeitplan kommuniziert.

Stadt Wien bekennt sich zu Ybbser Standort

Im regelmäßigen Gespräch betreffend des Umbaus mit Bürgermeister Michael Ludwig und dem zuständigen Stadtrat Peter Hacker steht der Ybbser Nationalratsabgeordnete Alois Schroll (SPÖ). Zuletzt fand ein Austausch dazu im Therapiezentrum statt. „Der ständige Austausch ist enorm wichtig. Die Themen, die besprochen wurden, nehme ich natürlich gerne mit nach Wien, um dort mit den Kollegen der Wiener Stadtregierung darüber zu sprechen“, sagt Schroll.

Mit seinen 700 Arbeitsplätzen gilt das Therapiezentrum als größter Arbeitgeber im Bezirk. Klar, dass die Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner (SPÖ) die Umbaupläne freudig stimmen. „Für uns als Stadt ist es enorm wichtig, wenn sich die Stadt Wien zum Standort bekennt und hier umfassende Umbaumaßnahmen tätigt. Das ist eine wichtige Standortsicherung“, betont Schachner.

