Ybbs, Südliches Waldviertel: Kampf um Arzt

Gleich zwei Ärzte hat die Region an das benachbarte Wieselburg verloren: In Ybbs Augenarzt Albert Daxer, in Persenbeug-Gottsdorf Zahnarzt Michael Gindl. Und während die Zahnarzt-Kassenstelle zumindest im Bezirk blieb, wanderte die Augenarzt-Kassenstelle gleich mit in den Nachbarbezirk. Ein Umstand, der seither für Unmut und Kritik an der NÖ Gesundheitskasse sorgt. Diese rechtfertige die Abwanderung der Kassenstelle als „Ybbs Alternative“, womit diese laut ÖGK nicht verloren sei. Neben der Ybbser Stadtchefin Ulrike Schachner, der Kleinregion Five4You, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Nationalratsabgeordnetem Alois Schroll (alle SPÖ) könnte jetzt aber auch Unterstützung von allen anderen Gemeinden im Bezirk Melk folgen.

In der kommenden Persenbeuger Gemeinderatssitzung will Christa Kranzl eine Resolution für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum einbringen. „Die Argumentation der ÖGK kann ich nicht akzeptieren. Arztstellen werden nach dem Schlüssel der Bevölkerung zugeteilt. Zudem ist das Argument mit der kurzen Distanz nach Wieselburg falsch. Nach Ybbs sind ja auch Patienten aus Nöchling oder Marbach gekommen“, ärgert sich Kranzl. Für sie versorgt eine Facharztstelle ein gesamtes Gebiet und nicht nur einen Ort. „Wir fordern daher eine neuerliche Facharztstelle für Ybbs und damit den gesamten Bezirk Melk“, betont Kranzl. Nach Persenbeug soll die Augenarzt-Resolution, laut der ehemaligen Staatssekretärin Kranzl, in allen anderen Gemeinderäten im Bezirk Melk behandelt werden. Danach wird die Resolution dem Land NÖ und dem Gesundheitsministerium übermittelt.